Governo continua fazendo mudanças em cargos da Polícia Civil; ex-diretor-geral vai para Sejusp

Nesta quinta-feira, 28, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou uma vistoria na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, para verificar a situação física-estrutural, o fluxo de atendimento, o abastecimento de medicamentos e insumos, bem como a quantidade de profissionais da unidade.

A diligência foi feita pela Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, juntamente com o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência (CAOPSAÚDE-DI), Núcleo de Apoio Técnico (NAT), Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera).

Na ocasião foram discutidos com a gestão da maternidade os problemas e denúncias divulgadas pela imprensa e que estão sendo investigadas pelo MPAC.

O promotor de Justiça Ocimar Sales Junior, que responde pela Promotoria da Saúde, disse há um levantamento das reclamações que envolvem a temática da violência obstétrica na maternidade e, com isso, a intenção é promover, com o apoio dos órgãos auxiliares do MPAC, um acompanhamento rigoroso.

“Queremos conhecer a realidade vivenciada e as dificuldades enfrentadas por meio desse contato direto com as pacientes e os profissionais. Então, reuniremos as informações levantadas por cada equipe para impulsionar a efetividade e humanização do serviço que vem sendo prestado à população, focando nas demandas mais urgentes que serão indicadas nos relatórios”, destacou.

A gerente-geral da Maternidade Bárbara Heliodora, Laura Pontes, apresentou as medidas adotadas para melhorar o atendimento, entre as quais, a criação do serviço de ouvidoria.

Com base na vistoria, as equipes técnicas irão formular relatórios que, somados aos documentos recebidos, devem subsidiar novas providências pelo MPAC.

Tiago Teles- Agência de Notícias do MPAC