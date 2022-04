Franceses são presos no Acre com cocaína em mochilas na BR-317

Através da Escola do Legislativo, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou durante todo o dia de ontem (28), o I Seminário de Inovações Legislativas. O evento, que aconteceu no auditório do Memorial dos Autonomistas, contou com a participação do palestrante Dr. Luís Fernando Pires, coordenador geral do IBL/Interlegis do Senado Federal, e foi voltado para vereadores de todo o Estado, assessores parlamentares e servidores.

O encontro abordou temas como: Inovações e Ferramentas para atuação dos vereadores, além de palestras: Uso da Voz Como Ferramenta do Discurso, ministrada pelo maestro Lidson Martins; e Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano de Eleição, ministrada pelo promotor do Ministério Público Eleitoral, Dr. Almir Fernandes.

A diretora da Escola do Legislativo, Rachel Farias, disse que o encontro tem como objetivo oferecer aos participantes um caminho para a modernização e atualização de novas ferramentas. “Nós atravessamos um momento peculiar na política, e mais do que nunca é necessário a atualização e o conhecimento. O seminário é um caminho para a modernização, além de possibilitar a integração dos vereadores de todo o Estado. O nosso desejo é que os participantes saiam daqui mais aptos e conhecedores do tema”, disse.

O presidente do Parlamento Acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a importância do evento. “Esse é o nosso primeiro evento presencial depois da pandemia e estamos muito felizes com a realização de mais um Seminário. Um evento importante que faz com que haja uma integração entre o Poder Legislativo Estadual e Municipal, trazendo conhecimento aos nossos vereadores para que possam exercer melhor seus mandatos”, enfatizou o parlamentar.

Já o coordenador de Planejamento e Fomento do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) /Interlegis, Luís Fernando Pires Machado, reforçou a necessidade da participação da entidade em eventos como este. “É uma oportunidade de trazer para os legisladores as tecnologias legislativas e novas metodologias que podem ser aplicadas no dia a dia dos vereadores, assessores e servidores. Conhecimentos importantes que os ajudam no desenvolvimento do seu trabalho parlamentar”, salientou.

A servidora aposentada da Aleac, Odilia Tavares Leitão, de 88 anos, também participou do evento. Odilia fez parte da 4ª Legislatura, tendo assumido o cargo no ano de 1974. Ela também atuou como primeira-secretária da Casa. “Estou muito feliz em participar do I Seminário de Inovações Legislativas. Fiz questão de marcar presença. Foi um dia muito produtivo e de muito aprendizado. A Mesa Diretora, por meio da Escola do Legislativo, tem promovido importantes momentos e encontros. Estão de parabéns”, disse a servidora aposentada.

O presidente da Aleac afirmou, ainda, que outros Seminários e cursos serão oferecidos em breve. “O Legislativo traz, mais uma vez, através da Escola, uma atividade importante para vereadores, assessores e servidores. Um encontro com temas atuais que permitem que os participantes entendam melhor sobre as novas tecnologias e ferramentas disponíveis hoje em dia. Vejo com bons olhos essas iniciativas e a intenção é dar continuidade ao trabalho. Outros cursos e seminários acontecerão”, disse Nicolau Júnior.

Ao todo, 54 pessoas participaram do I Seminário de Inovações Legislativas. O evento contou com a presença de vereadores dos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Assis Brasil, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Brasiléia, Feijó e Rio Branco.