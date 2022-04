Energisa na Comunidade será realizado amanhã na Cidade do Povo

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realiza o seu 15º Congresso Nacional a partir desta quinta-feira (28), no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada (antigo Blue Tree), na capital federal.

O encontro se estende pelos próximos dois dias e se converterá no Congresso Constituinte da Autorreforma, que propõe a revisão do programa interno da agremiação partidária.

Acompanhado do presidente estadual do partido, César Messias, o deputado estadual e pré-candidato ao governo do Acre, Jenilson Leite, compôs a mesa na abertura oficial do debate dos segmentos partidários.

Também participaram da abertura do evento o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, e os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, e de São Paulo, Márcio França.

Jenilson disse que aproveitou a oportunidade para conversar com lideranças importantes do partido, como o ex -governador do Maranhão, Flávio Dino, que, segundo ele, fez umas das melhores gestões para a educação do Brasil.

“Estou aqui junto com nosso presidente estadual, César Messias, e muitas outras lideranças partidárias para debater sobre os rumos para o Acre e o Brasil. Esse é o momento de diálogo, construção e fortalecimento de nossos projetos”, disse Jenilson.

Durante o congresso, os socialistas vão eleger o novo Diretório Nacional e os conselhos de Ética e Fiscal. O projeto político do PSB e as eleições deste ano estão entre as principais pautas do evento, que será encerrado no próximo sábado (30).