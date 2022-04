“Bocado comido, bocado esquecido”, diz JV sobre pecuaristas que criticam governos do PT

Durante entrevista ao Programa Boa Conversa nesta sexta-feira, 29, o ex-senador Jorge Viana comentou sobre as críticas feitas pelos representantes do agronegócio à Florestania, termo que se refere ao modelo de desenvolvimento sustentável que surgiu a partir de seu governo no Acre.

Ao comentar as críticas que a Florestania recebe de pecuaristas como Fernando Zamora, que deve ser candidato ao senado pela frente de partidos que defende o agronegócio, e também pelo pecuarista e agricultor Jorge Moura, que deve ser o candidato da turma do campo ao palácio Rio Branco, Viana fez questão de lembrar os investimentos durante seu governo. “Nós sempre apoiamos o agronegócio. O Idaf foi criado na minha gestão e foi quando começamos a trabalhar para que o Acre fosse reconhecido como Zona Livre de Aftosa, além de termos feito as BR’s. Foi no nosso governo que a BR-364 ficou aberta 8 anos de forma permanente”,

Viana usou o termo “bocado comido, bocado esquecido” que sempre é falado quando se refere a ingratidão. “O Tião [Viana] ajudou muito o Jorge Moura no começo com equipamentos e quantas vezes foi lá. É bom lembrar que o Exército entrou na fazenda dele agora na época do Bolsonaro, não foi na nossa época não. Esse povo votou em mim na minha reeleição, mas o tempo passou e eu nem queria usar esse termo mas tem o tal do bocado comido, bocado esquecido”, disse Jorge.