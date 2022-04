Saiba onde ficam as melhores praias de Ubatuba e Búzios

Conheça as melhores praias de Ubatuba e de Búzios e tenha certeza de qual é o melhor lugar para passar suas férias com sua família e amigos em frente ao mar, escolhendo as melhores pousadas e o lugar mais bonito possível para sair da rotina.

Um dos maiores prazeres da vida é aproveitar as férias em um lugar muito bonito e nada melhor para fazer isso do que a praia. O Brasil é repleto de locais maravilhosos para curtir suas férias, a parte mais complicada mesmo é decidir qual é o lugar ideal para isso. Ubatuba e Búzios são dois locais de praias maravilhosos que valem muito a pena aproveitar durante suas férias, confira:

Uma pousada em Ubatuba é capaz de mudar completamente a rotina de alguém. Por lá existem pousadas espetaculares em Ubatuba que conseguem ser tão boas quanto às praias da região. Mas, hoje em dia Ubatuba tem um grande rival quando o assunto é lugar paradisíaco para curtir as férias, Búzios. É muito difícil afirmar qual das duas regiões é mais bonita, pois as duas são incríveis.

Alugar um quarto em uma pousada em Buzios também é uma experiência incrível. Essa linda região de praias é repleta de pousadas por toda sua extensão. As pousadas de lá também são ótimos lugares para se hospedar perto da praia ou para descansar na cidade próxima dessa linda região de praias. Opções de locais para descansar não faltam.

Hoje em dia, o mais difícil na hora de decidir em qual praia ficar é decidir qual região de praias é melhor para você. Existem muitas opções de praias em Búzios e em Ubatuba, cada uma delas com suas próprias características e também com faixas de preços diferentes. Quem quer aproveitar as férias em um lugar lindo pode ir sem medo para qualquer uma das duas regiões de praia.

Nada melhor para entender sobre isso do que conhecer um pouco mais sobre as melhores praias das duas regiões, afinal de contas tomar uma decisão entre qual dos dois lugares é mais espetacular sem conhecer as principais praias é complicado.

Ubatuba ou Búzios qual é a melhor região de praias para suas férias?

Como foi dito anteriormente, Ubatuba e buzios possuem praias de tirar o folego. Todas as duas regiões de praia ficam no sudeste, uma em São Paulo, Ubatuba, e outra no Rio de Janeiro, Búzios. Muita gente não consegue escolher qual é o melhor lugar para ir apenas olhando para as praias, mas consegue tomar a decisão sabendo em qual estado fica cada praia.

Mesmo que as duas regiões de praia sejam do Sudeste do Brasil elas possuem características bem diferentes. O Brasil é um país do tamanho de um continente, portanto é bem comum que cada estado tenha praias com características diferentes, inclusive que as praias sejam muito diferentes no próprio estado.

Ubatuba e Búzios são dois lugares dignos de filmes de cinema, as paisagens e o encontro com a natureza que esses locais oferecem são incríveis. Ambos se localizam perto da cidade, portanto você pode curtir a vontade o mar sem se preocupar com como pode aproveitar sua noite pós um dia inteiro em uma praia maravilhosa.

O principal destaque dessas regiões são suas lindas praias. Para entender melhor conheça um pouco mais sobre as principais praias de Ubatuba e Búzios:

Principais praias de Ubatuba

Praia do Alto

Para quem procura por locais mais calmos para curtir as férias a Praia do Alto em Ubatuba é o lugar ideal. Essa praia é bem calminha, tanto em movimento de pessoas quanto em relação ao mar. Esse é um dos melhores locais para curtir a praia sem se preocupar muito com ondas violentas ou com a barulheira da cidade.

Essa praia é muito indicada para quem quer descansar bem distante do barulho da cidade. Ela é maravilhosa, muitas pessoas que vão para lá comparam o mar da região com uma piscina de água quente enorme. Essa praia é ideal para ir com crianças justamente pelo mar bem calmo.

Praia da Almada

Em Ubatuba existem praias para todos os gostos, essa é uma praia mais movimentada com quiosques incríveis para aproveitar os momentos com seus amigos e família. Ela é um lugar mais movimentado, mas que ainda assim consegue te fazer sentir uma conexão com incrível com a natureza.

O grande destaque dessa praia, assim com o a anterior, é a conexão com a natureza que você consegue ter indo a esses locais. Essa praia dá um grande contraste entre o verde da mata, o branco da areia e o azul do mar. Ela forma um cenário incrível para tirar fotos e aproveitar bastante suas férias.

Principais praias em Búzios

Praia de Geribá

Para quem curte um lugar lindo, mas bem movimentado essa praia é ideal. Essa praia é repleta de bares e quiosques com músicas, bebidas e muito movimento de pessoas. Ela é um lugar perfeito para quem curte festas e bastante movimento.

A praia em si é linda, com uma grande extensão de areia e com mar bem calmo e de tom esverdeado. Essa praia é muito frequentada principalmente por seus bares, portanto ela é mais indicada para quem curte música alta e bastante festa.

Praia de João Fernandes

Essa praia é o completo oposto da anterior, ela é um lugar bem calmo e provavelmente uma das praias mais bonitas do Brasil. Quem procura por uma praia calma e se conectar a natureza em Búzios pode ir a essa praia que te entrega um contato enorme com a natureza.

Quem conhece essa praia afirma que ela parece muito com uma praia particular, ela geralmente está bem vazia. A praia em si é pequena, possui uma faixa de areia de tamanho médio, no meio entre o verde da natureza e o mar esverdeado, tornando incrível a experiência de estar por lá.

Conclusão

O fato é que ambos os locais de praias são espetaculares, qualquer um deles que você escolher para aproveitar suas férias conseguirá te entregar férias perfeitas. Na hora de escolher sua pousada leve em conta apenas em qual cidade prefere ficar, pois as praias de cada região são incríveis.