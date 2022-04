Mutirão de entrega de CNH é realizado nesta quinta e sexta-feira no Detran

O governo do Acre, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço Agrícola do Acre (Acisa), está planejando uma programação especial em comemoração ao dia do Trabalhador, no dia 1° de maio.

Na capital, além da reinauguração do espaço cultural conhecido como Concha Acústica, a banda Ara Ketu, que faz sucesso no país desde os anos 80, vai homenagear os trabalhadores rio-branquenses, cantando seus maiores sucessos, como ‘Mal Acostumado’, ‘Pipoca’ e ‘Cobertor’, com início as 18h.

Já em Cruzeiro do Sul, a diversão fica por conta da banda Rabo de Vaca do Amazonas, que há mais de 20 anos vem conquistando o público tocando muito forró e xote, e do cantor paraense Wanderley Andrade, apresentando um show com muito calypso e swing caribenho, com as músicas ‘Traficante do Amor’ e ‘Conquista’. O evento começa às 21h na praça Orleir Cameli.

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro Gomes, disse que a parceria entre a Acisa e o governo reflete sensibilidade e carinho com a população acreana.

“No Dia do Trabalhador, os trabalhadores irão receber este presentão da Acisa, para cuja realização o governo do Acre tem muita satisfação em dar apoio, pois nossa gente e os trabalhadores merecem”, destaca.