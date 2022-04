Luísa Sonza tem show confirmado no início de julho no Acre

Uma colisão entre duas motocicletas deixou o idoso Antônio Camilo de Oliveira, de 62 anos, gravemente ferido na manhã desta quarta-feira, 27, no km 52, da BR-317, na Estrada de Boca do Acre, na Vila Pia na zona rural do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Antônio estava trafegando em sua motocicleta na BR-317, quando colidiu com outra moto. Com o impacto a vítima bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. Após o acidente, o outro motociclista fugiu do local.

Uma ambulância da Unidade Mixta da Vila Pia foi acionada e os paramédicos deram os primeiros atendimentos e conduziram Antônio com destino ao hospital. No caminho, o quadro clínico de Antônio se agravou e a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Antônio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com um traumatismo encefálico grave.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia, em seguida, a moto foi removida e a BR-317 liberada.