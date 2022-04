Emprego com carteira assinada segue crescendo em março

A abertura oficial do 10º Circuito Country de Epitaciolândia acontece nesta quinta-feira (28), com a escolha da Garota Country 2022 e dois shows musicais – Cristiano Paulo e Daniel, às 22h, e Luan Lima, às 23h30.

A festa marca a celebração do aniversário de 30 anos de criação do município, que é nesta quinta-feira (28).

Nesta sexta-feira (29), a programação tem Prova do Tambor, abertura do Rodeio e show do cantor Romeu, que terá abertura com a cantora Sandra Melo.

No sábado (30) será a vez da Cavalgada, continuidade do Rodeio e o show de Israel Novaes com pré-show de Hangell Borges.

O encerramento da festa será no domingo, 1º de maio, com Corrida de Cavalos, final do Rodeio e os shows das bandas Perfil e Arregaça-aê.

“Estamos felizes em poder voltar com esse evento, que é um dos mais bonitos do estado, e além das atrações, teremos exposições de animais, oferecimento de alimentos e bebidas no espaço que foi ampliado para os que forem se divertir”, afirma o prefeito da cidade, Sérgio Lopes.

O gestor municipal estendeu o convite a toda a população acreana para participar da festa e garantiu que o evento contará com organização e segurança.

“A segurança também foi reforçada com empresas locais e o apoio primordial das policiais do nosso estado. Será uma festa linda e convido as famílias para vir prestigiar”, concluiu Lopes.