Sine do Acre está há mais de uma semana sem sistema para o atendimento ao público

Com o fim da pandemia da Covid-19 e o término da greve na educação, a prefeitura de Rio Branco informou que as escolas já estão autorizadas a funcionar 100% de sua capacidade de atendimento.

É que as escolas e creches que já haviam retornado, estava adotando um revezamento de alunos. As crianças estavam indo à escola em dias alternados. A partir de agora, a rotina dos estudantes nas escolas será diária.

“A rede municipal de ensino de Rio Branco já está autorizada a receber 100% dos alunos em todas as aulas e dias letivos. Esse retorno diário de todos os alunos às aulas presenciais está em conformidade com as novas diretrizes para o funcionamento das instituições de ensino, considerando o avanço da classificação de risco para a Pandemia de Covid-19 e orientações do Conselho Municipal de Educação de Rio Branco e do Ministério Público do Estado do Acre. Nas turmas de ensino fundamental – 1º ao 5º ano, e Educação de Jovens e Adultos – EJA, esse retorno 100% dos alunos às aulas está sendo imediato”, informou a Secretária Municipal de Educação.

No que se refere a Educação Infantil (Creche e Pré-escola) ainda há escalonamento devido implementação do período de Acolhimento e Adaptação, o qual tem como objetivo acolher as crianças promovendo ações para minimizar o impacto da chegada a um local estranho, convivendo com pessoas estranhas, bem como, o acolhimento das famílias e informá-las quanto a esse processo e, assim, deixá-las mais seguras para que deixem seus filhos.

A volta às aulas em formato normal, diariamente, vai facilitar a vida de mães que têm reclamado do atual funcionamento em dias escalonados, já que prejudica as que estão fora do mercado de trabalho, precisam de um emprego, mas não tem com quem deixar os filhos.