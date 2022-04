Mazinho acusa Petecão de retirar emendas e senador rebate: “queria emenda para não prestar contas”

Azedou de vez o clima entre o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (PL) e o senador Sérgio Petecão (PSD). Outrora aliados, Mazinho divulgou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 27, um vídeo onde acusa Petecão de retirar duas emendas de Sena Madureira, cujo valor total é de mais de R$ 700 mil.

“Era um dinheiro que a gente já tinha garantido. Uma emenda íamos comprar um trator e a outra para pavimentação dos becos da cidade. Só quero deixar bem claro que estou chateado. Se o senador fez isso achando que vai prejudicar o prefeito Mazinho Serafim, tá enganado, vai prejudicar a população de Sena Madureira”, destacou Serafim.

O rompimento político de Mazinho com Petecão aconteceu oficialmente após o anúncio feito pelo prefeito Mazinho de que irá apoiar a reeleição de Gladson Cameli ao Palácio Rio Branco.

O ac24horas procurou o senador Sérgio Petecão, que está no interior do Estado em agenda política. Petecão fez questão de negar qualquer retirada de emenda com objetivo de prejudicar Sena Madureira e afirmou que é o parlamentar que mais ajuda o município com emendas.

“Jamais iria prejudicar a população de Sena Madureira porque tem tanto carinho. Pelo contrário, desde o início do meu mandato já liberei mais de 17 milhões de reais para prefeitura de Sena, sou o parlamentar que mais ajuda a prefeitura. O que eu não consegui é que o Mazinho tava de olho foi uma emenda especial no valor de R$ 500 mil, que é um tipo de emenda que praticamente não precisa prestar contas e isso eu não consegui contemplar a prefeitura e já até me desculpei com o prefeito”, disse Petecão.