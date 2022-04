Jorge Viana cobra auditoria na BR-364 e diz que governo do PT fez estrada muito melhor

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana publicou um vídeo nesta quarta-feira, 27, em suas redes sociais após percorrer a BR-364. Viana classificou como abandono a condição atual da estrada da interliga o estado até o Vale do Juruá.

“Recentemente eu fui a Tarauacá, Feijó e Sena Madureira e o que eu vi foi um completo abandono da nossa BR-364. Uma estrada que nós fizemos com tanto empenho, construímos todas as pontes ligando a rodovia, fizemos uma estrada muito melhor do que essa, investimos na sua manutenção e agora o que a gente vê é só buraco, falta de sinalização e um risco constante para qualquer motorista”, disse.

Jorge Viana cobrou uma auditoria e classificou como crime o que estão fazendo na estrada. “Fomos muito criticados quando fizemos essa estrada. Precisamos de uma auditoria do DNIT, do TC, o que estão fazendo aqui é um crime. Foi pra isso que ganharam? Tem o governo federal, três senadores, a maioria dos deputados federais, tem o governo do estado e abandonaram a estrada que é tão vital para a vida do estado. Vou lutar para que providências sejam tomadas”, afirmou Viana.