Isaac Lima participa da XXIII Marcha dos Prefeitos em Brasília

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de Mâncio Lima ganhou um novo espaço na última sexta-feira, 22. A pasta que funcionava na Casa do Colono agora tem como local definitivo o antigo Teatro Sara Virginia no Bairro São Francisco garantindo um espaço confortável para atender a clientela. A reforma foi fruto de emenda parlamentar especial do deputado federal Léo de Brito, por meio do Ministério da Economia no valor de R$ 394 mil.

Além da reforma do prédio, a atual gestão está construindo uma praça e melhorias sanitárias domiciliares no mesmo bairro.

O prefeito de Mâncio Lima, Issac Lima lembrou que desde que assumiu a prefeitura, em 2017, já havia pensado o que fazer com o espaço que estava ocioso e precisava ter uma finalidade. Porém, após uma vistoria técnica, constatou-se que não havia possibilidade de funcionar, visto que oferecia sérios riscos de desmoronar, como ocorre. A cobertura veio toda abaixo destruindo cadeiras, ar condicionado e o piso.

“Estou muito grato ao deputado federal Léo de Brito pela emenda especial que possibilitou estarmos entregando este belíssimo espaço para SEMEC, desde que assumimos nós estamos trabalhando assim, recuperando e reaproveitando os espaços que temos, investindo os recursos de maneira correta e onde deve ser investido”, Isaac Lima.

Presente no evento a reitora da Universidade Federal do Acre , Guida Aquino enalteceu o espaço e destacou o apoio dado pela prefeitura aos alunos da instituição que moram em Mâncio Lima e estudam em Cruzeiro do Sul. A prefeitura garante o transporte gratuito dos universitários.

“Temos que ter um olhar todo especial pela educação e, o exemplo que Mâncio Lima da hoje é muito bonito, entregar um espaço novo, esta referência, educação, é o pilar nas nossas vidas, ela transforma e faz as mudanças tão necessárias que nossa sociedade precisa. Temos estreitado nossa relação e parceria com a prefeitura de Mâncio Lima por meio da gratuidade do transporte aos alunos que cursam ensino superior na UFAC em Cruzeiro do Sul, tenho certeza que juntos traremos mais benefícios para melhorar mais ainda a educação de nossa região”. Dra. Guida Aquino, Reitora da UFAC.

Para o deputado federal Léo de Brito, o prédio que entregue hoje não é somente a sede da educação, e sim a casa do povo de Mâncio Lima.

“Não existe futuro para país nenhum se não tiver educação. Todo mundo está fazendo a sua parte para que Mâncio Lima der certo, para que seja um lugar bom para se viver. Poder chegar aqui, como cheguei ano passado, e ver este espaço se deteriorando, cheio de mato, as estruturas todas comprometidas e a educação sem o seu espaço, fiz questão de mandar a emenda para reformar e dar vida a este local. Parabéns ao povo de Mâncio Lima, ao Secretário Eriton, parabéns ao prefeito Isaac Lima, a vice-prefeita Ângela e a toda a equipe da educação”. Léo de Brito, Deputado Federal.

“Pela primeira vez tem se visto escolas municipais no Rio Moa e Rio Azul construídas em alvenaria, tudo isso com parcerias e o bom trabalho da atual gestão. A ferramenta mais importante para transformar a sociedade é a educação, eu não tive a oportunidade de frequentar a escola porque à época ou trabalhava para sustentar a família ou passava fome e, eu optei em ajudar meu pai e meus irmãos assim que perdemos nossa mãe. Me enche de orgulho ver o prefeito Isaac entregando investimentos importantes como este, investindo no futuro de nossa cidade”, concluiu o deputado estadual Jonas Lima.