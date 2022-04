Ifac torna opcional o uso de máscara facial nos campus e reitorias do instituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – Ifac, confirmou o uso facultativo de máscara facial em locais abertos ou fechados em suas unidades, a partir desta terça-feira, 26.

A informação consta na Portaria n° 464, publicada no Boletim de Serviços, e segue critérios de acordo com as recomendações do Comitê Central de Prevenção e Acompanhamento do COVID-19 – IFAC, portaria 913/2022 do Ministério da Saúde e do decreto estadual 11.042/2022.

Mesmo com a decisão, o documento solicita que os demais itens e cuidados do Protocolo de Biossegurança do Ministério da Educação sejam respeitados e recomenda que o item de proteção continue sendo usado nos veículos de transporte coletivo, por pessoas com idade acima de 60 anos, que apresentam comorbidades e principalmente por àquelas que estão com sintomas gripais.

Ainda é obrigatório a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso, circulação e permanência de estudantes, servidores, terceirizados, estagiários e público em geral nas dependências da instituição.

– Acesse a PORTARIA IFAC Nº 464, DE 26 DE ABRIL DE 2022

https://sei.ifac.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=550620&id_orgao_publicacao=0