Flaviano confirma conversa com Gladson e Rocha cobra posição do MDB para afastar dúvidas

O deputado federal Flaviano Melo, presidente do MDB no Acre, confirmou na tarde desta quarta-feira, 27, que se sentou para conversar com o governador Gladson Cameli na última segunda-feira, 25, contrariando especulações que apontavam que ambos ainda iriam se encontrar em uma agenda em Brasília.

Questionado pelo ac24horas, via WhatsApp, se existia possibilidade do retorno do MDB para uma aliança com Gladson em 2022 ou isso estaria destacado, o baluarte emedebista afirmou por mensagem de WhatsApp que tinha candidata. “Temos candidata a governador. Mara Rocha”, frisou. Perguntado qual teria sido o teor da conversa com o governador, Melo apenas escreveu: “De sério nada kkk [risadas]”.

A reportagem voltou a questioná-lo se existia alguma possibilidade do MDB apoiar Gladson e rifar candidatura de Mara, Flaviano visualizou e apenas escreveu “certo”.

A conversa de Cameli com Flaviano confirma a informação de que o Palácio Rio Branco tem o objetivo de convencer o MDB a retornar ao governo. De acordo com interlocutores palacianos, ainda não é certo afirmar que os cargos ligados ao senador Márcio Bittar foram oferecidos em uma suposta barganha política, até porque o governador terá uma conversa definitiva com Márcio Bittar nos próximos dias, em Brasília.

O ac24horas procurou o vice-governador Major Rocha e perguntou se de fato existe alguma tratativa para que o MDB volte a apoiar o atual governo. O militar afirmou que não acredita na possibilidade, haja vista que a grande maioria dos correligionários querem candidatura própria.

A reportagem teve acesso a uma mensagem que teria sido encaminhada por Rocha para um grupo do WhatsApp do MDB pedindo um posicionamento da sigla sobre o assunto. “Desde que me filiei ao MDB busquei fortalecer o partido. Colocamos à disposição o melhor nome do nosso grupo para disputar o governo. Bom salientar que a Mara está abrindo mão de disputar uma reeleição com boas chances de vitória para enfrentar uma disputa um pouco mais difícil. Não tenho dúvida do compromisso e da vontade de quase todos em ver essa candidatura prosperar. Agora não podemos ficar assistindo esse jogo canalha do Gladson, que tenta minar e por em dúvida a candidatura do MDB. Como vamos consolidar uma candidatura própria se aceitamos esse tipo de situação? Acho que chegou a hora da nossa executiva dizer publicamente se quer ou não ter uma candidatura ao governo. Ou se vai voltar para a base do Cameli. Nesse caso, melhor a Mara recuar e tentar uma reeleição. É necessário que tenhamos segurança naquilo que estamos fazendo e sem essa manifestação acredito que estamos ajudando a inviabilizar nossa candidatura”, escreveu Rocha.

Ainda não se sabe se o MDV vai se posicionar sobre o assunto.