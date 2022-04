Acre tem o etanol mais caro da Amazônia, revela levantamento

A gasolina já é notório há muito tempo que tem os maiores preços da Amazônia -e, em alguns momentos, do Brasil – no Estado do Acre, bem como o gás de cozinha e o óleo diesel mas pouco se fala no etanol hidratado.

Um levantamento do ac24horas identificou que os preços máximos do etanol hidratado no Acre empata no 1º lugar do ranking entre os Estados Amazônicos com os de Rondônia.

Tanto o vizinho como o Acre cobram R$ 7,15 pelo litro do etanol nas bombas dos postos de combustíveis, valor que é o maior na Amazônia.

Além disso, o valor cobrado no Acre é maior que o de Brasília (R$ 67,69), por exemplo, cidade que sempre figura na lista das mais caras para se viver.

O etanol hidratado é o que o consumidores conhecem mais quando vão abastecer o carro no posto de gasolina. Quando pedem ao atendente para “completar o tanque com álcool” é do etanol hidratado a que nos referimos, classificado como etanol comum. Já o etanol anidro é o resultado da mistura com a gasolina.

Uma das diferenças entre o etanol anidro e o etanol hidratado diz respeito á quantidade de água presente em cada um deles. O combustível hidratado tem em sua composição em torno de 95,1% e 96% de etanol e o restante de água. No caso do etanol anidro essa porcentagem chega a 99,6% de graduação alcoólica, tornando este tipo de produto como “etanol puro” ou “etanol absoluto”.

Desde o primeiro congelamento do ICMS dos combustíveis no Acre, iniciado em 1 de novembro de 2021, a Secretaria de Fazenda mantém como base de cálculo por litro o valor de R$ 5,7673 para o etanol hidratado -muito aquém do valor máximo de revenda encontrado nas bombas de Cruzeiro do Sul.

O levantamento utilizou dados coletados em 23 de abril pela Agência Nacional do Petrólego, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).

O etanol nas bombas da Amazônia (litro em R$): RO 7,15, AC 7,15, RR 6,50, PA 7,09, AM 6,50 e AP 6,45