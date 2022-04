Polícia tenta prender quarteto que degolou e mutilou cadáver de jovem a terçadadas

As denúncias de irregularidades no Hospital de Urgência Infantil de Rio Branco (URGIL) passarão a ser investigadas pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor.

Nesta segunda-feira, 25, o MPAC instaurou um inquérito civil para averiguar os problemas apontados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM/AC) e pela Vigilância Sanitária Estadual, além das denúncias feitas por pais que buscam atendimento no local.

No dia 25 de fevereiro deste ano, a promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, havia se reunido com o Procon e a Vigilância Sanitária com o objetivo de tratar do assunto.

Na ocasião, segundo divulgação da Assessoria de Comunicação do MPAC, foi determinada a realização de inspeção no local para a adoção das providências cabíveis, sendo expedido documento ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM/AC).

Cerca de mil pessoas assinaram um manifesto na internet pedindo melhorias na urgência infantil da unidade de saúde particular. Dentre os problemas denunciados constam a falta de médicos, bem como a falta de estrutura para o atendimento infantil.

A URGIL é o único hospital particular do Acre voltado para o público infantil, gerando transtornos e longas filas de espera, tendo em vista que a unidade absorve toda a clientela dos planos de saúde, sobretudo, da Unimed, que detém o maior número de clientes.