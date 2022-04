Motos: acidentes ainda preocupam em Rio Branco

Moto é um veículo muito apreciado, que pode trazer grandes facilidades para quem usa como meio de transporte, por sua praticidade. Para os que fazem uso recreativo, é uma terapia para distrair a mente. Assim como você pode ver aqui, onde há várias opções com essa finalidade.

Motos ocupam menos espaço, consomem menos combustível, permitem levar mais uma pessoa ou transportar alguns tipos de carga.

Exatamente por isso, é o veículo símbolo de alguns dos hábitos urbanos, como pedir comida por aplicativos. Os motociclistas fazem cumprem essa função logística, fazendo com que a refeição desejada chegue em alguns minutos na casa do comprador.

Rio Branco como todas as capitais e (e cidades) do Brasil tem índices indesejáveis de acidentes com motociclistas, que causam diversos danos às pessoas e suas famílias.

Em alguns casos, são fatais. São pais, filhos, tios que se separam por um segundo de descuido. Dados de 2018 apontam que 75% das indenizações pagas pelo seguro DPVAT foram por morte ou invalidez provocadas por acidentes com motociclistas.

Os acidentes mudam o destino das pessoas e muitas delas tornam-se parceiras de campanhas de prevenção no trânsito.

A página do Detran na rede social Facebook conta a história de Douglas Matheus Lima da Silva, que em 26 de julho de 2019, que entrou em coma após um acidente em que colidiu com um poste. Ele estava retornando para a oficina onde cumpria expediente e estava com pressa para chegar.

Pilotando em alta velocidade, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, Douglas foi fechado por outro veículo, perdeu o controle da direção, resultando na colisão com o poste.

A gravidade do acidente deixou Douglas em coma. Ele recebeu atendimento pouco tempo após o acidente, graças a um chamado para os serviços de emergência.

Levado ao atendimento médico, estava com fraturas internas, que exigiram cirurgias e cuidados intensos. Após a saída do hospital, contou com o apoio da família para todas as demais etapas da recuperação.

O processo deixou Douglas impossibilitado de trabalhar e fazer tarefas rotineiras por alguns meses.

Em vídeo divulgado pelo Detran, postado no Facebook, Douglas fala a respeito do acidente e aproveita para passar uma mensagem às pessoas. “A vida que levamos é muito corrida e acabamos perdendo essa prudência. Quando acontece com a gente, revemos tudo”, afirma. “Estar naquela situação foi um grande alerta para mim”.

Felizmente, ele é um caso de sobrevivente no trânsito. Nem todos têm a mesma sorte. Além de consequências mais graves, como o próprio óbito, pode haver sequelas entre os que sobrevivem.

Respeito às leis, à sinalização e às pessoas é o segredo para redução dos acidentes com motos.