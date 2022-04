INSS começa a pagar 1ª parcela do 13º de aposentados

Começa nesta segunda-feira (25) o pagamento da primeira parcela do 13º salário a 31,6 milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que têm direito ao benefício. Os primeiros a receber são aqueles com NIS (Número de Identificação Social) de final 1, e o calendário se estende até 6 de maio. (Veja cronograma completo abaixo)

É o terceiro ano seguido em que o 13º salário do INSS é pago de forma antecipada, e não em agosto e dezembro (primeira e segunda parcela, respectivamente), como normalmente acontece. Em 2020 e 2021, os depósitos aconteceram mais cedo por causa da pandemia de covid-19.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o pagamento do 13º vai injetar R$ 56,7 bilhões na economia. Deste total, R$ 28,35 bilhões correspondem à primeira parcela, referente à competência deste mês, que será paga entre hoje (25) e 6 de maio. O restante corresponde à segunda parcela, da competência de maio, a ser paga entre 25 de maio e 7 de junho.

Qual é o valor?

A primeira parcela do 13º equivale a 50% do valor pago aos segurados nos outros meses do ano. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o 13º calculado proporcionalmente.

Já a segunda parcela está sujeita ao desconto do Imposto de Renda a quem é obrigado a pagar. Neste ano, estão isentos de IR todos os benefícios de até R$ 1.903,98 por mês.

Os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária -antigo auxílio-doença- também têm direito a uma parcela menor do décimo terceiro, calculada de acordo com a duração do benefício.

Como consultar?

A consulta ao valor do benefício está disponível desde o último dia 14 para todos os segurados, por meio do telefone 135, do site oficial ou do aplicativo Meu INSS.

Por telefone

Ao ligar para o 135, siga as instruções, informando o número do CPF e confirmando algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Pelo site

Acesse www.meu.inss.gov.br com seu login e senha e, na página inicial, clique em “Extrato de Pagamento”. Nesta seção, dois valores devem aparecer: o benefício da competência de março -que estará como “pago”— e os que serão pagos em abril (parcela do mês + primeira parcela do 13º salário).

Ao clicar na seta ao lado do pagamento de abril, o extrato será aberto. Lá, é possível consultar o valor do benefício do mês e do 13º, além da data em que o dinheiro estará disponível.

Pelo app Meu INSS

A consulta ao valor do 13º e a data de pagamento também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android (Google) e iOS (Apple). O processo é o mesmo do site: basta acessar o app no celular, clicar em “Extrato de Pagamento” e visualizar os números correspondentes ao mês de abril.

Calendário de pagamentos

Os primeiros a receber o 13º são os segurados que ganham até um salário mínimo (R$ 1.212), de acordo com o número final do NIS. Confira:

NIS de final 1: 25 de abril

NIS de final 2: 26 de abril

NIS de final 3: 27 de abril

NIS de final 4: 28 de abril

NIS de final 5: 29 de abril

NIS de final 6: 2 de maio

NIS de final 7: 3 de maio

NIS de final 8: 4 de maio

NIS de final 9: 5 de maio

NIS de final 0: 6 de maio

Já os beneficiários que ganham acima de R$ 1.212 começarão a receber a primeira parcela do 13º só em maio, também conforme o número do NIS:

NIS de final 1 e 6: 2 de maio

NIS de final 2 e 7: 3 de maio

NIS de final 3 e 8: 4 de maio

NIS de final 4 e 9: 5 de maio

NIS de final 5 e 0: 6 de maio