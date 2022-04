Gladson despacha “aliados” sem remorso e sem medo

Os aliados do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) nas eleições de 2018 se enganaram redondamente com seu jeito alegre, despretensioso e democrático de ser. Até brincalhão – no aniversário de Tarauacá ontem ele deu um coração feito de cartolina para o senador Sérgio Petecão em uma solenidade. Petecão tem criticado duramente Gladson. Até na tribuna do Senado. Gladson parece aceitar o jogo dos aliados dentro do governo até o dia que bem quer. Foi assim desde o início. Cedeu espaços generosos a todos, mas não teve e não tem nenhuma dificuldade de mandá-los às favas às vésperas de uma eleição sem um pingo de remorso (e medo).

O apoio para a ex-prefeita Socorro Neri (PSB à época) foi uma forma de contrariar todos os congregados com um recado embutido. É como se dissesse: Eu não confio em vocês! Dos antigos aliados só lhe restam o senador Márcio Bittar e Alan Rick, do União Brasil. O vice major Rocha, Mara, todo o MDB, Petecão, o grupo da deputada Vanda Milani e alguns deputados estaduais tomaram outro rumo na vida. Na avaliação de políticos experientes, Gladson faz exatamente o contrário de quem deseja ganhar uma eleição. Acontece que esse “seu jeito de ser” parece agradar aos eleitores, já que todos os adversários estão convictos que ele pode vencer a eleição. O tempo dirá se ele está certo, ou não.

. Dentro do governo a determinação é de que não se rebaixem mais para nenhum aliado.

. “Seje quem seje”, como dizia o falecido governador Orleir Cameli.

. Essa semana será decisiva para o senador Márcio Bittar, principalmente com a vinda de Flávio Bolsonaro ao Acre.

. Consta que o Ministério Público e a Polícia Federal estão de olho em prefeituras que estariam sendo utilizadas criminosamente para alavancar candidaturas.

. O famigerado uso da máquina pública.

. Bobagem, isso nunca deu nada mesmo!

. É um escárnio e uma lástima para a democracia.

. Ninguém na Casa Civil dá um pio sem que o governador Gladson Cameli não ordene, portanto…

. A BR-364 pede socorro!

. O engenheiro verão chegou dando o ar de sua graça, até os rios do Acre já não ameaçam mais ninguém.

. ExpoAcre, copa do mundo e eleições…do jeito que o acreano gosta.

. Pelo visto o governo não tem nenhuma liderança política de peso no Vale do Acre, perdeu todas.

. Só pode contar com a relação direta com os eleitores.

. Uma boa semana!