Edvaldo diz que às vezes acha jornalismo policial apelativo e elogia Astério: “é um cara legal”

Estava marcada desde a semana passada para esta segunda-feira, 25, uma reunião que ocorreria no Palácio Rio Branco onde o senador Márcio Bittar (União Brasil) faria uma apresentação aos secretários de Estado dos recursos do governo federal alocados para o Estado na ordem de R$ 100 milhões. A agenda oficial contaria inclusive com a presença do governador Gladson Cameli, mas após as últimas declarações do parlamentar que foi relator do orçamento geral da União deste ano, o clima ficou tenso durantes os desdobramentos nos últimos dias e a agenda acabou sendo suspensa. A suspensão da agenda foi confirmada pelo Palácio, mas ser dar maiores detalhes.

O ac24horas apurou que existia uma expectativa do encontro ocorrer, mas após o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, afirmar que não acreditava numa ruptura do senador com o governo devido ele ter uma grande estrutura de indicados dentro da máquina pública, os ânimos ficaram ainda mais acirrados. Logo ao tomar conhecimento das declarações de Donadoni, Bittar fez uma chamada telefônica para ele e irado pediu que o principal articulador do governador “socasse os cargos” em determinado lugar.

A reportagem tentou falar Bittar durante todo o final de semana. Ao ficar ciente dos questionamentos do jornal, o senador apenas respondeu: “bom final de semana. Abraços”, dando a entender que não participaria de nenhuma agenda. Interlocutores do Palácio foram destacados para tentar apaziguaram os ânimos do senador, mas as tentativas foram infrutíferas. Márcio não atendeu nenhuma ligação.

Motivo da crise

Bittar e a cúpula do governo começaram a se defender publicamente quando o senador declarou em entrevista a TV Gazeta que pessoas ligadas ao Palácio o acusavam de conspirar contra Gladson. Ele chegou a afirmar que era tratado como inimigo e condenou a exoneração de Nenê Junqueira da pasta de Produção e Agronegócio. O parlamentar revelou que não foi consultado sobre a troca de comando da Secretaria e quando foi ligar para o governador e o Secretário da Casa Civil para tratar do assunto, eles não teriam atendido os telefonemas.