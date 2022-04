Inaugurada há um ano, ponte sobre Rio Madeira tem disputa por nome

Quem estava com sentindo falta do carnaval teve a possibilidade de matar um pouco da saudade na noite neste sábado, 23, com a realização do 2º Festival de Marchinhas da capital acreana.

Financiado pela lei Aldir Blanc, 12 músicas concorreram ao título de melhor marchinha.

Os jurados levaram em consideração letra, interpretação, harmonia e melodia, preferência popular, caracterização do intérprete e originalidade do tema da letra. Boa parte das músicas abordou o tema da Covid-19.

O público que começou tímido foi melhorando a partir do momento em que se iniciaram as apresentações e dançaram ao som de cada concorrente. “Isso sim é carnaval como antigamente, dá gosto a gente sair de casa para brincar, para se divertir com músicas que fazem parte da nossa cultura . As marchinhas estão muito animadas e todos estão de parabéns; afirmou a dona de casa Maria Alice Nascimento.

Após as 12 apresentações os jurados deram suas notas.

Depois de muito suspense , finalmente o anúncio das três melhores marchinhas. Ferdiney Rios com “Acre, paraíso de se viver”, conquistou a terceira colocação. O vice-campeonato ficou com a marchinha “Beba Moderado”, de autoria de Tião Ferreira e que foi interpretada por Luziene Lucena.

A grande campeã do 2º festival de marchinhas de Rio Branco veio de um músico muito conhecido no mundo do samba. Dida Oliveira compôs e cantou “Você tá bloqueada no carnaval”. “Muito feliz de ganhar, até porque as marchinhas concorrentes estavam em alto níve. Uma disputa muito apertada” disse Dida.

A diferença entre a primeira e a segunda colocadas foi de apenas meio ponto. A grande campeã levou R$ 3 mil reais, a segunda R$ 2mil e a terceira colocada R$ mil reais de premiação.