Passarela Joaquim Macedo volta a ser palco da ação de assaltantes

O governador Gladson Cameli se encontrou com jovens empresários nesta sexta-feira, 23, em São Paulo, que pretendem instalar duas plantas industriais no Acre. A reunião aconteceu no escritório da Parket que fabrica tacos e pisos de alto nível. Na conversa que durou mais de duas horas, o CEO da empresa Douglas Oliveira revelou como pretende fazer a extração de madeira certificada e o seu processamento industrial. O empresário Bruno Sonda, da Alfama Foods, também participou da conversa e mostrou o interesse em montar uma indústria de processamento de proteínas no estado.

O governador, que estava acompanhado do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Barbary, se comprometeu com os dois empresários a dar todos os incentivos estaduais para viabilizar a instalação das empresas. O projeto de produção das novas plantas industriais poderá gerar até 1.500 empregos aos acreanos num futuro próximo.

“O Acre está criando as condições para atrair novos investidores. Devido a nossa posição geográfica e as novas condições que criamos de infraestutura somados aos incentivos fiscais que o nosso governo oferece poderemos atrair novas empresas capazes de gerar emprego e renda à nossa população. Saímos dessa reunião otimistas por serem empresas com o foco de sustentabilidade que não nos trarão problemas e que querem investir no Acre. Assim poderemos promover o nosso desenvolvimento econômico respeitando as leis ambientais do nosso país”, afirmou Cameli.

O empresário Douglas Oliveira já vem estudando as condições do Acre para receber um braço da sua empresa há muito tempo. Ele faz questão de frisar que a Parket quer trabalhar só com madeira certificada dentro da legalidade.

“O governador Gladson tem agregado diversos valores que nos incentiva a montar a nossa empresa no Acre. Para quem trabalha no meu ramo o Acre é um lugar favorável. Eu acredito que com o apoio do governo poderemos gerar entre quinhentos e mil empregos diretos porque existe uma enorme demanda pelo nosso produto tanto no mercado brasileiro como no exterior. A nossa empresa, fundada pelo meu avô, tem 53 anos e nunca respondeu por nenhum crime ambiental”, salientou ele.

Douglas explicou que a extração e a industrialização madeireira pode se agregar com a produção bovina do seu sócio Bruno Sonda e vir a gerar em torno de 1.500 empregos no estado.

“Vamos colocar gado no pasto e fazer o processamento da carne para os mercados internos e externos. Mas depois de instalados e com toda a nossa cadeia produtiva em funcionamento poderemos ampliar a produção o que significará a geração de mais empregos. Uma via depende da outra e para a gente ter um melhor aproveitamento da área que pretendemos adquirir no Acre”, profetizou o empresário.

O secretário Assurbanipal saiu otimista do encontro por entender que os dois empresários demonstraram entusiasmo com o potencial do estado para investirem.

“São jovens empresários visionários que têm uma concepção de realizar os seus negócios com sustentabilidade para agregar valores financeiros e sociais. Assim, a Seict se comprometeu a dar todo apoio para que essas duas plantas industriais realmente se instalem no Acre, gerando mais empregos e oportunidades aos acreanos, que é o objetivo do governador Gladson Cameli”, destacou Assurbanipal.