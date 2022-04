Pais paralisam escola estadual por problemas de infraestrutura e falta de professores

Um grupo de pais de alunos da escola estadual Anthero Soares Bezerra, uma das quatro localizadas na zona urbana de Xapuri, fizeram uma manifestação em frente ao Núcleo de Educação, nesta sexta-feira (22), e anunciaram que os estudantes não frequentarão as aulas enquanto a estrutura física da instituição de ensino não for reparada.

Durante o ato, uma das mães afirmou que a escola, além da situação estrutural, inclusive correndo risco de incêndio, está com deficiência de professores.

“A escola está precisando de melhorias em todas as áreas, está precisando de professor, a escola está correndo o risco de incendiar. As aulas vão paralisar porque nós, pais, estamos muito preocupados com nossos filhos”, disse ela.

O coordenador geral do Núcleo de Educação de Xapuri, Jean Cunha Dantas, disse à reportagem que os pais dos alunos da escola Anthero Soares Bezerra foram recebidos e reivindicaram a solução para problemas estruturais no prédio que impedem o funcionamento de algumas salas de aula, fazendo com que houvesse a necessidade de paralisar o ano letivo por uma semana.

De acordo com ele, a situação é do conhecimento da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e informou que a partir desta segunda-feira (25) os reparos para garantir o reinício do ano letivo começarão a ser feitos.

“Salientamos que todas as reivindicações da escola são de conhecimento tanto da SEE quando deste núcleo de educação, e que tudo que está ao nosso alcance está sendo feito para resolução, a partir da próxima segunda-feira (25) uma equipe de manutenção já estará na escola fazendo os devidos reparos para garantir o reinício do ano letivo”, explicou.

A situação não é muito diferente na escola Divina Providência, que é a mais tradicional do município. De acordo com a diretora, Aucelina Oliveira, as aulas foram iniciadas com apenas 50% das disciplinas com professores lotados e também há problemas de infraestrutura. Contudo, as aulas na escola ainda não foram paralisadas.

“Os pais dos alunos do Divina optaram para esperar mais uma semana para ver se resolve essa situação, foi isso que ficou decidido na reunião. Não resolvendo estão dispostos a procurar a Promotoria com um abaixo-assinado e fazerem manifestação no Núcleo de Educação”, afirmou.

A diretora da escola Divina Providência ainda informou que reunião foi realizada para tratar do assunto no decorrer desta semana, com a presença de mais de duzentos pais de alunos somente do Ensino Fundamental.