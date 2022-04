Deputado Alan Rick encontra jiboia na rua a caminho de casa: “Aqui no Acre é assim”

O velório do pastor Valter José Gimenez, de 48 anos, morto na última quarta-feira vítima de um infarto, no templo sede da Assembleia de Deus, mostrou o quanto o religioso era querido e respeitado no Acre.

Uma multidão de fiéis participou do velório durante todo dia desta sexta-feira, 22.

Valter era pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira no Acre. O bispo Samuel Ferreira, líder nacional da igreja, fez questão de vir ao Acre para participar do velório e do culto fúnebre.

Durante o culto, o Bispo Samuel anunciou que a pastora Cida Moura, viúva do Valter José, será a nova presidente. Já o pastor e deputado estadual Wagner Felipe, que era irmão de Valter, assumirá o comando da Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Estado do Acre.

Além de praticamente todas as principais lideranças religiosas evangélicas do Acre, também participaram do velório, políticos importantes do estado como os senadores Marcio Bittar (União Brasil) Sérgio Petecão (PSD), o deputado federal Alan Rick (União Brasil), além do deputado estadual e pré-candidato ao governo do estado Jenilson leite (PSB).

No final da tarde desta sexta, o corpo do pastor Valter José seguiu em cortejo para o cemitério Morada da Paz acontece o sepultamento.