Tudo começou nas eleições de 2020 quando o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) entendeu que a ex-prefeita Socorro Neri (PSB) era a melhor candidata para continuar na prefeitura de Rio Branco. Convenhamos, tinha lá suas razões. Socorro perdeu, Bocalom venceu, mas a fratura já estava exposta.

O racha entre o governador Gladson, o vice major Rocha (que apoiou Minoru Kinpara), Sérgio Petecão (que escolheu Bocalom) foi acontecendo naturalmente.

Nesse ínterim, vários secretários e cargos comissionados foram sendo exonerados. Deputados aliados na Aleac, inclusive do MDB, também foram se distanciando do Palácio Rio Branco.

Este ano, ano de eleições, as defecções na base do governo aumentaram. Notadamente o MDB (que soube aproveitar Mara Rocha) e por último o grupo político da deputada federal Vanda Milani que se junta ao do senador Petecão contra Gladson Cameli.

A questão agora é mais delicada. Quem se mostra muito insatisfeito com o Palácio é o senador Márcio Bittar. Ele é o último dos Moicanos do grupo político que venceu o PT nas eleições de 2018. Márcio pode romper e levar o deputado federal e Alan consigo? Improvável, Rick teria muito a perder. Por sua vez, Gladson lidera pesquisas e se mostra otimista. Ele conseguirá vencer as eleições enfrentando seus próprios generais do passado? Não se sabe, o que se sabe mesmo é que só falta o Márcio.

. Pesquisas internas dos partidos confirmam Gladson Cameli muito vem avaliado na capital; sempre como a 2ª opção ele…

. Ele quem?

. O Jorge Viana, ora bolas!

. Porém, Mara e Genilson Leite começam a melhorar a performance junto ao eleitorado.

. Os coordenadores políticos do governador não podem subestimar o PSDB que tem uma boa chapa de deputado federal e estadual.

. Aliás, não podem subestimar ninguém.

. O PSDB não era apenas Mara Rocha e o irmão Rocha, tem um bom time sendo aliados de primeira hora do Palácio, inclusive, com dois deputados na base.

. O que Petecão, Mara Rocha, Genilson Leite, o candidato do PT teriam a oferecer para conquistar votos?

. Tudo, ora bolas!

. Sonhos, perspectiva de poder, cargos, estruturas, parcerias privadas, aumentos salariais, promessas e mais promessas.

. “Nunca subestime um adversário”.

. Relembrando o senador Aluízio Bezerra.

. Bom dia!