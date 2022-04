Justiça decide separar integrantes do PCC no FOC após pedido do MP

“Surpreso”. Essa foi a resposta do deputado Alan Rick (União Brasil), pré -candidato ao senado ,à reportagem de ac24horas ao ser perguntado sobre a mudança na pasta de Produção e Agronegócio do governo do Acre, que substituiu Nenê Junqueira, aliado do senador Márcio Bittar, pelo médico veterinário Edivan Maciel, aliado do fazendeiro Assuero Veronez.

Para Alan Rick, é uma mudança inesperada e feita sem o conhecimento da Bancada de apoio ao governo. “Eu não sei o motivo que ocasionou a mudanças, mas posso garantir que não foi feita da forma certa. O governador deveria ter ouvido seus aliados leais para então tomar uma decisão”, disse.

O parlamentar disse que sempre foi leal ao governador e que estranha atitudes que vêm acontecendo nos últimos dias: “Tem coisa que não dá pra entender. Tem muitos aliados reclamando, tem muita gente chateada e tem muitos aliados sendo esquecidos”, revelou Rick.

Segundo o deputado, “a nova Casa Civil do governador tem tomado decisões políticas muito questionadas. São decisões que afetam aliados e prejudicam as articulações do governador. Estamos em articulações políticas, mas tem sido difícil justificar atitudes erradas…”

Perguntado sobre as declarações do senador Márcio Bittar de que “eles [grupo do Gladson] não me querem no governo”, Alan disse que falta diálogo.

Ao tomar conhecimento de o senador Márcio Bittar ver com bons olhos uma candidatura alternativa o tendo como candidato ao governo, Alan sorriu e disse: – Qual é o político que nunca sonhou governar seu Estado?

Depois da frase deu uma pausa e continuou:

– Eu sou leal ao governador Gladson Cameli e acho que devemos dialogar e não tomar nenhuma decisão intempestiva. Se for para construir uma candidatura alternativa é preciso discutir o assunto com as partes interessadas para depois tomar a decisão mais acertada. Eu prefiro o diálogo e apesar dos últimos acontecimentos continuo leal ao governador, garantiu.