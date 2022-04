Empresários reclamam da falta de segurança e de policiamento

O empresário Roberto da Princesinha, conhecido por ser proprietário de um dos restaurantes mais tradicionais do centro de Rio Branco está revoltado com o que chama de abandono da polícia. Em um áudio, Roberto reclama da falta de policiamento. “Quero dizer que a PM abandonou o centro da cidade. A situação aqui está entregue aos pilantras, aos vândalos. Estamos abandonados sem patrulhamento. Empresário tá fodido”, disse Roberto.

O empresário continua desabafando e reclama também do atendimento do 190. “Para que serve o 190? para nada. Você liga, a pessoa atende e coloca duzentas mil dificuldades, e diz que vai ver se pode mandar alguém. Não é assim, vocês são pagos para isso, quando a gente ligar, vocês têm que ter pelo menos respeito com os empresários. Que sacanagem é essa que vocês estão fazendo com a gente?”, pergunta.

A reclamação do atendimento do 190 foi corroborada pelo empresário Osvaldo, proprietário do Quintal do Osvaldo, proprietário do badalado restaurante localizado no bairro 06 de Agosto.

“Sábado passado uma jovem queria se suicidar se jogando do barranco. Eu fui conversar com a moça, liguei para a PM e passaram 40 minutos para uma resposta. Depois ligou alguém do Corpo de Bombeiros perguntando como estava a situação e dizendo que não podia fazer nada. Eu consegui o contato da família dela e conseguimos contornar a situação. Se eu dependesse da polícia militar tinha se jogado do barranco e meu espaço tinha ido para o pau com a propaganda negativa da morte da jovem”, afirma.

A reportagem procurou a assessoria da PM, mas não conseguiu retorno até o momento. Assim que a corporação se manifestar, a versão será publicada.