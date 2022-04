Acre é contemplado com apenas um profissional do novo programa Médicos pelo Brasil

O governo federal oficializou nesta semana a contratação dos primeiros profissionais do programa Médicos pelo Brasil, que foi anunciado em 2019 e substituirá o Mais Médicos, lançado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A iniciativa visa ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), nos municípios mais vulneráveis. No entanto, o estado do Acre foi contemplado com a menor fatia dos primeiros 529 aprovados já foram convocados.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o fim de abril, outros 1.400 candidatos aprovados serão convocados. Os profissionais devem apresentar a documentação necessária, sendo obrigatório o registro no CRM (Conselho Federal de Medicina).

O que muda com a transição

De acordo com a pasta, uma das principais diferenças entre os dois programas está na estruturação. Enquanto o Mais Médicos era uma atuação conjunta entre os ministérios da Saúde e da Educação, o Médicos pelo Brasil é uma iniciativa apenas da Saúde.

O programa foi lançado em 2019 com o objetivo de estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de provimento e alta vulnerabilidade. Já o Mais Médicos tinha o objetivo de atender regiões do país com baixa cobertura médica.

Agora, no entanto, segundo o governo de Bolsonaro, o programa Médicos pelo Brasil prevê a autorização para atuação apenas mediante a aprovação no exame Revalida, que valida o diploma obtido em outro país.

Médicos pelo Brasil

O primeiro edital do programa Médicos pelo Brasil foi publicado no último dia de 2021 e teve 16.357 médicos inscritos, segundo o ministério. Dos candidatos que compareceram às provas, foram aprovados 8.518 para as 4.652 vagas disponibilizadas inicialmente.

O programa contempla 1.911 municípios brasileiros, além de 26 Distritos Sanitários Indígenas integrantes de 114 macrorregiões de saúde das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Para preencher as outras vagas, a pasta informa que os convocados serão chamados ao longo do ano de 2022, considerando a disponibilidade de vagas indicadas pelos gestores municipais de saúde e pelo Ministério da Saúde.

Confira a quantidade de médicos que cada estado deve receber na primeira leva de contratação:

Acre: 1

Alagoas: 12

Amazonas: 4

Bahia: 68

Ceará: 59

Espírito Santo: 7

Goiás: 25

Maranhão: 15

Minas Gerais: 48

Mato Grosso do Sul: 3

Mato Grosso: 5

Pará: 7

Paraíba: 26

Pernambuco: 34

Piauí: 18

Paraná: 30

Rio de Janeiro: 19

Rio Grande do Norte: 17

Rondônia: 7

Rio Grande do Sul: 33

Santa Catarina: 30

Sergipe: 13

São Paulo: 41

Tocantins: 7

*Com informações da CNN Brasil.