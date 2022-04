São Francisco conquista o vice-campeonato e representará o Acre em competição nacional

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) está com edital aberto para seleção de alunos para uma turma especial de Licenciatura em Química no município de Epitaciolândia.

O processo seletivo oferece 40 vagas para pessoas com ensino médio completo e que participaram pelo menos de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2010 a 2021.

As inscrições poderão ser feitas pela internet no período de 26 de abril a 13 de maio.

O curso é oferecido pelo Ifac Campus Xapuri para ingresso no 2º semestre de 2022. As aulas serão presenciais no período da tarde.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato conforme o seu desempenho com base em resultados obtidos no Enem 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

A oferta da turma especial do Curso Superior de Licenciatura em Química é realizada graças à parceria entre o Ifac, o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Nº 02/2022.

Inscrições

As inscrições serão pela internet, no período de 26 de abril a 13 de maio. Para se inscrever o candidato deverá acessar a página do Processo Seletivo https://web.ifac.edu.br/processoseletivo e clicar no link: “INSCREVA-SE AQUI”. Selecionar o campus, o curso desejado, preencher todos os campos obrigatórios apresentados na ficha de inscrição, conferir os dados e finalizar enviando o formulário.

Os candidatos que não têm acesso à Internet para efetuar a sua inscrição poderão procurar a Escola Estadual Belo Porvir, situada na Estrada Fontenele de Castro, 521, Vila Vitória, em Epitaciolândia, no período das 08h às 12h e das 14h às 18h munidos dos documentos necessários, onde serão disponibilizados computadores conectados à internet.

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado na página do edital no site do Ifac, em 16 de maio, após às 17h.

Em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos poderão entrar em contato com a Diretoria de Políticas de Graduação do Ifac pelo endereço eletrônico [email protected]