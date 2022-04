Veja como serão o feriado e o ponto facultativo nos municípios do Vale do Juruá

Teve início nesta terça-feira, 19 em Mâncio Lima a rodada de encontros e discussões para a elaboração da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS do município, com a presença dos diversos atores sociais locais. Mâncio Lima é o primeiro município do Acre a discutir os 17 eixos de ação, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, garantindo lugar de vanguarda das políticas ambientais sustentáveis.

O objetivo da implementação dos ODS e da Agenda 2030 nos municípios é reorientar o desenvolvimento das políticas públicas municipais para um crescimento ordenado, minuciosamente planejado e eficiente, que contribua para a conquista de um Brasil – e um mundo – mais sustentavelmente desenvolvido ao final desta década. Esse modelo de desenvolvimento inclui a constatação de pontos fortes e fracos nas políticas públicas municipais, e a adaptação da atividade pública e privada rumo à uma economia fortalecida, uma sociedade mais igualitária e o meio ambiente preservado.

“Estamos fazendo a nossa parte e garantindo a preservação de nossas riquezas naturais. O projeto de fortalecimento da política de meio ambiente, financiado pelo Ministério da Justiça – FDD, vai possibilitar criarmos importantes instrumentos de gestão e legislação ambiental”, apontou.

A consultora da Agenda 2030 e dos ODS, Ana Barbosa, ressalta que um aspecto fundamental da implementação dos ODS pelo município é a ação de integração das instituições governamentais e públicas, entidades do setor privado e do terceiro setor, e a sociedade civil.

“O que estamos fazendo aqui em Mâncio Lima é reunir os diversos atores locais para termos um plano bem elaborado, objetivo, integrador e conciso. Estamos saindo na frente de muitos outros municípios do Acre com a elaboração da Agenda 2030 e dos ODS e eu enxergo este momento que Mâncio Lima está vivendo como uma ação, uma iniciativa muito positiva, que sinaliza a preocupação da atual gestão com a questão da sustentabilidade, que não engloba somente meio ambiente, mas também questões sociais, educacionais e econômicas. A Agenda 2030 e os ODS é uma integração de ações entre os diversos setores da gestão municipal, a repercussão vai além da temática meio ambiente, ganha com esta iniciativa a educação, a saúde, assistência social, produção, qualidade do ar e a qualidade de vida de população”, conclui.