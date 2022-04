‘Esquenta das quadrilhas’ acontece nesse domingo (24) na Gameleira

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC) divulgou os editais nº 18 Seplag/ISE e nº 19 Seplag/ISE, publicados no Diário Oficial desta quarta-feira, 20, com resultado do Exame Psicotécnico e a convocação preliminar para o Exame Médico e Toxicológico do concurso do ISE.

Todos os candidatos considerados aptos no exame psicotécnico já estão convocados para o exame médico e toxicológico, conforme consta em edital. O exame médico e toxicológico está previsto para ser realizado no período de 6 a 10 de junho de 2022. Todas as informações referentes a esta fase do certame serão divulgadas no portal www.ibade.org.br, na data prevista de 24 de maio de 2022.

Os editais com a lista completa dos candidatos aptos e todas as informações sobre a etapa do exame médico e toxicológico podem ser acessados nos links:

http://seplag.ac.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Edital-n%C2%B0-018-ISE-Resultado-Exame-Psicotecnico-1a-oportunidade-e-convocacao-2a-oportunidade-19-04-22.pdf

http://seplag.ac.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Edital-n%C2%B0-019-ISE-Convocacao-preliminar-Exame-Medico-e-Toxicologico-19-04-22.pdf