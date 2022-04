Aleac propõe mobilização da bancada federal e audiência pública para “salvar” a BR-364

Reportagem da Rede Amazônica Acre que foi ao ar nesta terça-feira (19) no Jornal do Acre 1ª Edição mostra que o cenário da imunização no estado é o pior dos últimos tempos, segundo foi afirmado pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) no Acre, Renata Quiles.

A baixa cobertura em todas as vacinas do calendário de imunização fez o Acre voltar a apresentar doenças que estavam controladas, como a difteria, com um caso registrado há 15 dias. Houve ainda um caso suspeito de coqueluche.

Com relação à Covid-19, o Acre é um dos últimos no ranking nacional da vacinação contra a doença em comparação com as duas primeiras doses. Especialmente sobre a dose de reforço, o estado tem cobertura vacinal de apenas 29% do público-alvo.

Em entrevista ao repórter Andryo Amaral, da Rede Amazônica Acre, Renata Quiles alertou que a baixa procura pelas vacinas vai permitir que doenças como o sarampo voltem a ser registradas também no Acre.

“Não imaginávamos que chegaríamos. Todas as vacinas estão com cobertura baixíssima na história de imunização do país. Doenças como sarampo podem ser reintroduzidas no estado, somos apenas um dos quatro estados que ainda não têm sarampo, nos outros estados todos estão com surto ativo”, afirmou.

Nesta terça, equipes de saúde estiveram com uma caravana de vacinação na Escola Cívico Militar Tiradentes, na região do bairro Calafate. Renata destacou que as ações com as caravanas foram retomadas com força total com a volta das aulas para disponibilizar as vacinas.

Renata explicou a importância de concluir o esquema vacinal e garantir uma imunização completa.

“A gente tem uma procura muito baixa com a Covid-19 para a dose de reforço. A falsa sensação de que está tudo bem e que não precisamos nos vacinar é equivocada. Precisamos continuar nos mantendo protegidos. A proteção da vacina não é eterna, ao longo dos meses essa proteção vai caindo e precisamos renovar pelo menos a cada quatro meses”, instruiu.

Ela disse ainda que com a redução de casos de Covid, a população acredita que não existe mais a necessidade de se vacinar.

“É justamente aí que vamos pecar. Se a população não buscar tomar a dose de reforço vai ter um aumento de novo no número de casos. Continuamos fornecendo a vacina em todos os municípios e com as caravanas o Estado vem para apoiar os municípios, mas se a população não se conscientizar de nada vai adiantar”, afirmou.

Por conta do grande estoque de vacinas, a Saúde do estado solicitou ao governo federal que a entrega de novas doses fosse reduzida.

“Pedimos para dar uma reduzida no envio de doses porque o estoque é imenso, mas preciso da consciência da população. Parar de acreditar que vacina é para sempre. Aquela sensação de que peguei Covid e não preciso me vacinar é errada”, concluiu.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre aplicou 1.369.776 doses de vacinas contra a Covid-19 na população até esta segunda (18). Das doses, 643.732 pessoas tomaram a primeira dose, 517.983 a segunda, 12.739 a dose única e 177.464 doses de reforço.

Com informações do g1 acre.