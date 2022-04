Vítima de assalto no bairro Santo Afonso é localizada e caminhonete recuperada

Terminou bem o roubo seguido de sequestro registrado na tarde desta terça-feira (19) na região do bairro Santo Afonso, localizado às margens da BR-364, sentido Porto Velho, quando Ubirajara Rodrigo Alves da Silva, o Bira Alves, foi feito refém após um assalto ocorrido em uma oficina mecânica localizada na rua Samambaia.

O veículo roubado, uma caminhonete modelo Toyota Hilux de cor prata, foi localizado pela polícia na rua Gentil Barbosa, após ter sido abandonado atrás da estação de tratamento de esgoto do bairro Jacarandá. O proprietário foi liberado pelos assaltantes na região do bairro Rosa Linda.

Ele relatou à polícia que após todos no local serem rendidos, a vítima encapuzada e levada do local junto com a sua caminhonete, por cerca de seis homens fortemente armados. Em poder dos bandidos, ele foi obrigado a desbloquear o telefone celular e o aplicativo do banco que transferissem valores através do Pix.

Bira também disse à polícia que enquanto esteve nas mãos dos algozes foi forçado a repassar a senha dos cartões de crédito. Após as extorsões, os criminosos fizeram ele caminhar para dentro de um matagal que fica na parte de trás de uma estação de tratamento de esgoto no bairro Rosa Linda.

Mantido no lugar por algum tempo, a vítima ouviu os bandidos conversando entre si e dizendo que algo havia dado errado na ação criminosa e que foram obrigados a abandonar o veículo. Então disseram a ele que ficasse deitado na vegetação por alguns minutos e que depois poderia sair.

A perícia foi chamada ao local para realizar exames no veículo que, em seguida, foi conduzido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Já o proprietário foi orientado a registrar o Boletim de Ocorrência para posteriormente fazer a retirada do veículo recuperado.