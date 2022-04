Piseiro em Rio Branco terá shows de João Gomes, Tarcísio e Vitor

Grandes nomes do forró, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes estarão juntos na mesma noite no Piseiro, evento marcado para agosto em Rio Branco.

A data, local do show e vendas dos ingressos ainda não foram disponibilizadas, mas quem já tinha adquirido a entrada para o show do João Gomes tem a garantia de validade na festividade.

O Piseiro promete 6 horas com os principais nomes do gênero musical do país.

Mais informações em breve.