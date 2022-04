PDT quer Marina Silva em propaganda televisiva de Ciro Gomes

Torcedores do Leão, pedimos licença para fugir do roteiro e usar uma veia mais poética neste domingo de Páscoa. Pois o jogo Inter x Fortaleza foi D’Alessandro. Aos 41 anos, completos há dois dias, o argentino encerrou a carreira de forma apoteótica na vitória de virada por 2 a 1 no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão. Como os deuses do futebol protegem seus súditos, o ídolo colorado fechou o ciclo com gol nos acréscimos do primeiro tempo, logo após o Fortaleza abrir o placar em pênalti convertido por Yago Pikachu. O lateral do Leão, aliás, poderia estragar a festa de D’Ale. Só que mais uma vez o destino foi bondoso com o craque e empurrou a segunda penalidade batida pelo jogador do Leão para a trave direita de Daniel. O outro presente veio de Alexandre Alemão, que garantiu os três pontos nos minutos finais. Ao ser substituído, debulhado em lágrimas e cumprimentado por companheiros, adversários e até pelo árbitro, D’Alessandro saiu de campo para entrar na história.

La última “Boba”

Depois de passar uma temporada no Nacional, do Uruguai, D’Alessandro decidiu retornar ao Inter em 2022 para um contrato curto, de apenas quatro meses, para realizar o sonho de encerrar a carreira diante do torcedor colorado. O domingo de Páscoa, 17 de abril, foi escolhido como o momento ideal. Aos 41 anos, ele foi titular diante do Fortaleza e um dos melhores enquanto esteve em campo. Foi difícil segurar a emoção desde o aquecimento até a entrada em campo. Correu, lutou, brigou com a arbitragem, recebeu cartão amarelo, armou e fez gol. Aos 51 minutos do primeiro tempo, roubou a bola na ponta direita e soltou a bomba cruzada. Contou com a ajuda do goleiro Max Walef para empatar o jogo naquele momento. Aos 25 da etapa final, deu lugar a Caio Vidal, chorou, recebeu cumprimento de parceiros, adversários e até do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Após o apito final, foi ovacionado por 36,5 mil torcedores ao lado da família e discursou de maneira emocionada. Agradeceu por tudo que viveu no futebol após 529 jogos com a camisa vermelha. Nós que agradecemos, D’Ale!

Primeiro tempo

No primeiro jogo sem o técnico Alexander Medina, demitido na sexta-feira, o interino Cauan de Almeida fez mudanças na escalação do Inter. Promoveu as entradas de Rodrigo Moledo, Renê, Johnny e D’Alessandro. A equipe sentiu a falta de entrosamento, e o Fortaleza aproveitou. Aos 15, Matheus Vargas infiltrou na defesa e rolou para Moisés, livre, finalizar para fora. Aos 28, D’Alessandro acionou Bustos na linha de fundo, e o argentino passou para finalização sobre o gol de Wesley Moraes. Aos 40, Mauricio perdeu boa chance de colocar o Colorado na frente. O goleiro Max Walef lançou errado, Gabriel passou rápido para D’Alessandro, que escorou para o meia na cara do gol. Mas a bola foi para fora. Nos acréscimos, tudo aconteceu. Aos 46, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi acionado no VAR para revisar um puxão de Johnny em Landázuri na área do Inter: pênalti marcado e convertido por Yago Pikachu. A bola saiu, e o destino premiou D’Alessandro. Em seu último jogo como atleta, brigou pela posse na ponta direita da área do Leão e chutou cruzado. Max Walef contribuiu, e o argentino empatou para um momento de apoteose no Beira-Rio.

Segundo tempo

A partida voltou na mesma aceleração com que terminou o primeiro tempo. Logo no início, Wesley e Johnny tiveram a chance de virar para o Inter. Aos cinco, o árbitro apontou mais um pênalti para o Fortaleza em trombada de Renê sobre Robson. Desta vez, Pikachu carimbou a trave. Aos 15, Mauricio colocou a bola na cabeça de Wesley, e o centroavante parou em Max Walef. Em seguida, Moisés ficou cara a cara com Daniel e foi bloqueado pelo goleiro colorado. Aos 25, D’Alessandro foi substituído por Caio Vidal em um momento de pura emoção. Aos 40, De Pena cobrou falta ao estilo D’Ale e quase marcou um golaço. Quatro minutos depois, em contra-ataque, Alexandre Alemão recebeu de Boschilia e garantiu a virada colorada em chute rasteiro. Aí a noite virou festa para D’Alessandro.

Pikachu sim, Pikachu não

Aos 48 minutos do primeiro tempo, alertado pelo árbitro de vídeo, o juiz Flávio Rodrigues de Souza revisou um puxão de Johnny em Landazuri na área do Inter em lance de bola parada. Ele aceitou a sugestão das imagens e apontou a infração. Yago Pikachu bateu e abriu o placar. No início da etapa final, já com o placar empatado, Renê deu uma trombada em Robson pelo alto, próximo da marca do pênalti. O árbitro assinalou a falta imediatamente. Pikachu foi de novo para a bola, mas carimbou a trave direita de Daniel.

Alemão garante a festa

O jogo se encaminhava para um empate justo até certo ponto. Mas o Inter cresceu nos minutos finais e pressionou. Aos 44 minutos do segundo tempo, a equipe saiu em contra-ataque veloz com Bustos, que passou para Boschilia. O meia tocou à frente e encontrou Alexandre Alemão, que chutou rasteiro sem chances para Max Walef.

Olho na tabela

O Inter ganha cinco posições e fica na 13ª posição com três pontos. O Fortaleza é o penúltimo colocado, ainda zerado após dois jogos.

Próximos jogos

O Fortaleza faz uma pausa no Brasileirão e enfrenta o Vitória na próxima quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. A primeira partida do confronto será no Castelão, às 19h. Depois, nos dias seguintes, faz os dois jogos da final do Campeonato Cearense contra o Caucaia. Volta a atuar pela Série A somente em 1º de maio, diante do Corinthians, em São Paulo.

Já o Inter terá a semana completa para trabalhar. No próximo sábado, enfrenta o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela terceira rodada.

Fala, D’Ale

“Emoção não tem como não conter. Uma carreira onde lutei muito, sonhava em jgoar meu futebol como profissional. Realizei um sonho graças a meu pai e minha mãe para fazer o que faço e sou hoje, não só como atleta, mas também como pessoa. Já aconteceu em 2011, mas hoje não. Quando o presidente Alessandro me abriu as portas do clube falei que queria me aposentar. Feliz por ajudar o clube de alguma maneira e desfrutar esses últimos momentos dentro do clube. Eu lamento, gostaria de fazer uma menção a comissão de Cacique Medina. Eles tiveram o discernimento e entenderam meu momento. Me deixaram à vontade e foi bom nesses últimos quatro meses. Futebol é resultado, queria eles tivessem resultado melhor para ficarem, mas vida que segue”.