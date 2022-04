O que um currículo não pode deixar de fora

Mesmo que você já tenha uma ideia do que vai colocar no seu currículo, é importante entender quais informações não podem faltar nesse tipo de documento e porque elas são importantes nos processos de triagem e avaliação da sua candidatura. Assim, fica mais fácil preparar seu CV para passar pelos novos sistemas de seleção por inteligência artificial e atrair a atenção das pessoas com poder de decisão sobre as convocações para entrevistas de emprego.

Descubra agora como deve ser um currículo para você se posicionar melhor na competição pela oportunidade de emprego que está buscando, com exemplos de como apresentar as informações essenciais ao longo do documento.

A seção de informações pessoais

Já faz tempo que o curriculum vitae deixou de ser um documento formal, cheio de número de documentos e detalhes irrelevantes na seção de informações pessoais. Hoje em dia, a expectativa é que esse campo do CV seja o mais simples e direto possível, como neste exemplo:

Fulano de Tal

Estudante de direito

[email protected]

(XX) X XXXX-XXXX

O essencial é colocar o seu nome, sua profissão ou ocupação e seus contatos de e-mail e telefone. Evite mencionar dados como gênero, raça, estado civil, CPF, RG… mas você pode mencionar o tipo de carteira de habilitação, se o cargo exigir que você dirija.

Também é possível incluir seu endereço completo, data/local de nascimento e seu contato no LinkedIn, se você julgar que essas informações podem ser úteis (por exemplo, para demonstrar que você mora perto da empresa).

O objetivo do currículo

Recrutadores e especialistas em seleção profissional não têm tempo a perder, por isso é importante identificar qual o objetivo do seu currículo em um breve parágrafo. Aproveite o destaque que esse texto tem no início do documento e inclua palavras-chave para ajudar a sua candidatura a passar pelos sistemas de triagem automática de currículos

Isso também lhe oferece uma ótima oportunidade de personalizar o CV mencionando o nome do cargo e empresa, como no exemplo a seguir:

Objetivo: atuar como [título da vaga] na [nome da empresa], contribuindo com [habilidades relevantes para o cargo] para que a equipe de [palavra-chave relacionada à área de atuação] conquiste seu melhor desempenho.

O conteúdo das principais seções do currículo

As seções sobre experiência de trabalho e nível educacional são as mais importantes para a avaliação de um currículo. Por isso, ambas devem conter informações completas e bem estruturadas, seja por ordem cronológica inversa (o formato mais tradicional para a seção Experiência Profissional) ou por relevância acadêmica (o formato indicado na seção intitulada Educação ou Formação Acadêmica).

Mas um conteúdo com tamanha importância não deve se limitar a uma lista só com nomes e datas. Para tornar a candidatura mais atraente, é interessante incluir uma breve descrição a cada item listado — tanto que as melhores ferramentas para fazer currículo online já contam com esse campo. Assim, quem for avaliar o CV pode ter uma melhor compreensão sobre o perfil de cada candidato.

Você pode facilitar ainda mais o trabalho das equipes de seleção de recursos humanos usando bullet points (marcadores) ao apresentar essas informações, como nos exemplos a seguir:

[ano/mês] a [ano/mês] – [nome do cargo] – [nome e local da empresa]

[frase sobre suas atribuições e responsabilidades no cargo]

[frase sobre uma conquista que você teve no cargo, de preferência, mencionando números ou outro dado mensurável]

[ano] a [ano] – [título da graduação ou curso] – [nome e local da instituição de ensino]

[frase sobre sua relação com o tema estudado]

[destaque para um projeto realizado no curso]

[menção às suas notas em uma matéria relevante para o cargo desejado]

Além de aproveitar as sugestões acima, lembre-se de incluir palavras-chave nos textos. Para passar com sucesso pelos mecanismos de triagem automática de currículos, é preciso espalhar esses termos no começo, meio e fim do documento.

Informações sobre habilidades e competências

Os currículos modernos costumam incluir uma seção sobre habilidades, além de dar espaço para que a pessoa valorize as próprias competências, por exemplo, com destaque para uma seção sobre idiomas ou a criação de seções extras sobre experiências de intercâmbio, prêmios e reconhecimentos, publicações, participação em agremiações ou projetos voluntários etc.

Isso pode ser útil tanto para quem ainda não tem um conteúdo robusto sobre trabalho ou mesmo para demonstrar a versatilidade de candidatos mais experientes, desde que esses dados sejam relevantes para o desempenho profissional no cargo desejado.

Agora que você entende quais informações são importantes para que a sua candidatura seja aprovada em avaliações automáticas e humanas, confira se você está incluindo tudo que não pode faltar em um currículo e comece a se preparar para as entrevistas de emprego!

