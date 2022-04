Bocalom diz que Rosana tem motivação política e que atraso de ida de PL à Câmara é culpa do Sinteac

Em vídeo no qual aparece conversando com servidores da educação municipal durante manifestação ocorrida na manhã desta terça-feira (19), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirma que o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal que trata do parcelamento do piso salarial dos profissionais e do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) vai à Câmara ainda nesta semana.

Durante a conversa, ao lado da secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, Bocalom diz que a culpa do atraso da ida do PL à Assembleia Legislativa é do próprio Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac). “Essa questão do atraso não é culpa nossa, não, é culpa do sindicato, que ficou sacaneando a gente até o fim desta semana”, afirma o prefeito.

Bocalom também acusa a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, de usar os professores para se beneficiar politicamente da situação. “É politicagem, ela quer se eleger em cima dos professores”, destaca.

Em greve desde fevereiro passado, a categoria da educação municipal voltou a se manifestar na manhã desta terça-feira (19) na prefeitura. No ato, Rosana Nascimento chegou a ser derrubada na escadaria da prefeitura de Rio Branco que leva ao andar onde fica o gabinete de Bocalom.

Veja o vídeo: