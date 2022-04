Túmulos no Memorial dos Autonomista sofrem infiltração e historiadora cobra Gladson

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e dois veículos resultou na morte do jovem Lucas Alves Coelho, de 27 anos, no início da tarde deste domingo, 17, na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Lucas trafegava em sua motocicleta modelo Honda CG 150 Sport, cor vermelha, placa MZU-0958 no sentido bairro-centro, fazendo um racha com um outro motociclista não identificado, quando colidiu na traseira do veículo modelo HB20, cor prata, placa NXR-5C05 e caiu na pista contraria, sendo arrastado pelo motorista do veículo modelo Renault Fluence, de cor vermelha, placa NAG-0222 que transitava no sentido centro-bairro. Com o impacto, Lucas sofreu um afundamento de crânio e fraturas pelo corpo. Os dois motoristas envolvidos no acidente permaneceram no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Lucas já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Os dois motoristas fizeram o teste do etilômetro (bafômetro), testaram negativo e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.

Veja o vídeo: