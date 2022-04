Secretário diz ter sido mal interpretado sobre “Fake News” e situa segurança pública no Acre

O convidado do programa Bar do Vaz desta semana é o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cezar, que falou, entre outros assuntos, sobre a atual situação da segurança pública no estado, organizações criminosas e meios de prevenção utilizados atualmente pelo executivo estadual.

Sobre a suposta ‘guerra entre facções’, o gestor diz ter sido mal interpretado após a divulgação de suposto toque de recolher ou ameaças. “O que é ‘fake’ é a notícia de supostos ‘salves’. Nós não podemos, definitivamente, afirmar se [a mensagem] pertence, se foi proferida por uma determinada organização criminosa ou não”, argumenta.

Para o coronel, essas informações levam terror e mal-estar à sociedade, além de que em muitas das vezes, não foram proferidas por organizações criminosas. “Isso ocorre em todo o país e estamos discutindo a nível nacional como tratar essas questões, porque, de qualquer forma, potencializa essas organizações”.

Cezar afirma que a secretaria possui serviços de inteligência que buscam a origem dessas informações antes de leva-las à sociedade. “Há integração dos serviços de inteligência e núcleos em todo o estado”. O gestor ainda falou sobre o uso do “Guardião”, que requer autorização judicial e que também é usado para a prevenção de outros crimes.

Assista: