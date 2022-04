Porta de avião abre durante voo no Acre e causa pânico

A porta de um avião que faz táxi aéreo entre Jordão, no interior do Acre, e Rio Branco, abriu durante voo e passageiros tiveram que segurar para mantê-la fechada até o momento do pouso.

Vídeos gravados dentro da aeronave mostram pessoas puxando a porta com cabos, que segundo os passageiros, foram rompidos quando a porta abriu e para puxar e fechar, um deles sustentado pelo cinto de segurança, teve que se colocar para fora da aeronave.

Uma dos passageiros disse que ouviu um barulho estranho e 30 minutos antes do pouso, quando olhou a porta, viu a saída aberta.

Cerca de 12 pessoas faziam a viagem que teve início as 12h30 e passou pela capital acreana as 14h. Com o incidente, o piloto desligou um dos motores e continuou com apenas o outro. Ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo: