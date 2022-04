Família é feita refém e bandidos roubam veículo para tentar executar jovem no Belo Jardim

O jovem Carlos Henrique Moura de Oliveira, de 26 anos, foi ferido a tiros na tarde desta sexta-feira, 15, na rua Princesinha, no bairro Belo Jardim, 2° distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Carlos estava caminhando na rua quando três criminosos não identificados se aproximaram em um veículo HB20, de cor cinza, e efetuaram vários tiros na direção do jovem. Carlos foi atingido com dois tiros na mão e três tiros na perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colherem às características do veículo, encontram o carro abandonado em uma vala na rua principal do Residencial Rosa Linda.

A polícia informou ao ac24horas que o carro havia sido roubado em uma residência no Rosa Linda, onde três criminosos encapuzados e armados invadiram a casa renderam a família e os mantiveram refém com um dos criminosos. Os bandidos roubaram uma TV, 4 celulares e se evadiram do local até o bairro Belo Jardim, onde tentaram executar Carlos Henrique.

Os crimes serão investigados pela Polícia Civil. As vítimas do assalto foram encaminhadas a Delegacia de Flagrantes onde registraram um boletim de ocorrência.