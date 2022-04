Acreano de Epitaciolândia ganha mais de R$ 900 mil na Lotofácil

O Banco de Leite Humano (BLH) do Acre, localizado na Maternidade Bárbara Heliodora captou 140 litros de leite nos três primeiros meses de 2022. O alimento atendeu, nesse período, a 148 bebês.

O Estado mantém campanha de incentivo ao aleitamento materno. “Existe um mito de que comendo determinado alimento haveria maior produção de leite materno. Na prática, é o ato de amamentar que faz isso. Quanto mais o bebê mama, mais a mulher produz”, explicou a nutricionista Deltirene Cardoso, diretora do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Sesacre.

A Maternidade mantém o programa Gestar, que ajuda a familiarizar as gestantes com o ambiente hospitalar e com a equipe profissional, além de transmitir orientações e incentivo ao acompanhamento do pré-natal, parto normal e amamentação.

O projeto também visa prevenir problemas no pós-parto, além de garantir um atendimento humanizado e aconchegante, tanto às mães quanto aos recém-nascidos e familiares.

Mulheres interessadas em aprender mais sobre amamentação podem se inscrever pelo perfil do Instagram ou ir até a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.