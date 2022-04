Homem sofre agressão no Tardezinha e médicos revelam que vítima pode ficar com sequelas

O fato ocorreu na madrugada do sábado da semana passada, 9, no Bar e Restaurante Tardezinha, localizado na Avenida Ceará, que é um dos locais mais frequentados de Rio Branco. Laércio Graça, 35 anos, após jogar sua pelada semanal com amigos, foi até o bar. Na volta para casa, a esposa de Laércio recebeu o marido machucado, com uma rachadura no crânio e a possibilidade de ter sequelas. O que aconteceu dentro do estabelecimento ainda é um mistério.

Em um boletim de ocorrências registrado na Delegacia de Polícia do Tucumã, Maria José Nascimento, esposa de Laércio, conta que um amigo encontrou o marido jogado no chão, em frente ao Tardezinha, espumando pela boca. A vítima foi levada para sua casa. Maria conta que o esposo chegou em casa e ela achou que era apenas embriaguez. Ocorre que no dia seguinte, Laércio começou a apresentar sintomas anormais como febre, ausência de fala, não conseguia comer e sempre ficava com as mãos na cabeça. A esposa relata ainda que Laércio não conseguia falar, além de apresentar dificuldades de coordenação motora para simples atividades.

Laércio foi levado ao Pronto-Socorro, onde após ser avaliado por um médico foi imediatamente internado. Um exame de raio-x identificou uma rachadura em seu crânio. Os médicos avaliam que a vítima pode ficar com sequelas.

“O meu marido chegou em casa em condições absurdas com a blusa rasgada. Eu imaginava que ele estava bêbado. Só soube depois do Raio-X quando disseram que a situação era grave. Após isso é que soube dessa confusão que teve no Tardezinha”, afirma Maria.

Até o momento, o pouco do que se sabe é que Laércio teria sido agredido por uma homem, que suspeita-se que seja Policial Militar.

O ac24horas procurou o proprietário do Tardezinha, Neto Britto, que contou o que foi repassado pela segurança da casa. “O que fui informado é de que houve uma confusão dentro do estabelecimento e um homem acabou dando um soco em outro que teria caído desacordado. A segurança retirou as partes como é de costume e existe uma padronização de que todo e qualquer atrito ou desavenças entre clientes as partes são colocadas para fora e é acionado o 190. Desde já, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e informo ainda que o nosso estabelecimento não compactua com nenhuma situação violência”, afirma Britto.