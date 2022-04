Duarte volta a criticar Energisa e diz que empresa confessa cobrança ilegal na taxa de religação

Na madrugada desta quinta-feira (14), foram presos dois suspeitos do assassinato motorista de aplicativo Fernando Ciro Rasguido Apinaye, de 38 anos, executado horas antes no bairro Marcos Galvão, em Brasiléia. Com os suspeitos presos foram apreendidas as duas armas usadas no crime e certa quantidade de drogas.

Logo que tomaram conhecimento do ocorrido, integrantes das forças de segurança que estão na fronteira há 15 dias se dirigiram ao local da ocorrência onde foram encontradas cerca de 10 cápsulas de uma pistola automática. Horas depois, os dois suspeitos de matar o boliviano foram capturados.

Com os criminosos, que não tiveram as identidades divulgadas, além das armas – uma pistola e revólver calibre 32 – foram encontradas 36 trouxinhas de cocaína, 29 barras de maconha e R$ 597,00 em dinheiro. Segundo os suspeitos, as duas armas foram usadas na execução do motorista, algumas horas antes.

A polícia investiga a possibilidade de o motivo da execução do boliviano ser a participação, como motorista, nos chamados “corres”, termo para as ações de criminosos como assaltos e execuções de rivais. Porém, ainda não há confirmação de que ele tivesse parte em alguma facção.

Um dos dois suspeitos presos havia sido detido a cerca de duas semanas em uma operação das forças de segurança que apreendeu em Brasiléia armas, munições e até uma bomba caseira que seria, segundo a polícia, em confronto entre grupos criminosos rivais. No entanto, ele foi liberado em seguida.

Fernando Ciro Rasguido Apinaye era natural da cidade de La Paz, na Bolívia, mas morava em Brasiléia e vivia maritalmente com uma brasileira e tinha filhos. Ele foi morto com vários tiros ao chegar em casa. O crime teria sido presenciado pela esposa que teria saído do carro para abrir o portão.

Após o fato ser noticiado, a Polícia Militar colocou todo o efetivo nas ruas – Giro, Gefron, Bope e Polícia Civil – em uma operação denominada Saturação, que trabalhou pelo restante da noite e madrugada desta quinta-feira, para localizar e prender os possíveis suspeitos da morte do estrangeiro.

O primeiro suspeito foi preso quando saiu de casa para comprar drogas e foi abordado em uma blitz. Ele indicou a localização das armas utilizadas no crime. Primeiro, um revólver municiado foi localizado em um terreno baldio de uma oficina abandonada. Depois levou os policiais até a casa onde estaria a pistola.

Nessa residência, o segundo suspeito foi abordado portando a pistola e se entregou sem reagir. Preso em flagrante, também foi conduzido para a delegacia, onde seria ouvido. A arma será periciada para comprovação se foi a mesma usada para tirar a vida do motorista boliviano.

Com a colaboração do jornalista Alexandre Lima, do jornal O Alto Acre.