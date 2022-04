Atualização do WhatsApp permitirá reações em mensagens, arquivos de 2GB e mais novidades

Na noite desta quarta-feira, 13, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promoveu uma solenidade no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, que marcou o encerramento do programa MP na Comunidade- Edição Flutuante em municípios isolados da Região do Juruá, onde foram realizados mais de 20 mil atendimentos. A iniciativa é coordenada pela procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira Lima.

A ação é fruto de uma cooperação firmada com a Marinha do Brasil, tendo ainda, o apoio do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Incra, que levou atendimentos nas áreas de saúde, orientação jurídica, emissão de documentos, entre outros, ofertados por meio do Navio Hospital Doutor Montenegro, do 9º Distrito Naval.

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento participou da cerimônia e entregou uma placa de agradecimento ao comandante do Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, capitão de corveta Raphael Siqueira da Silva. As demais instituições também foram homenageadas.

“Agradeço a todos que nos ajudaram nessa grande missão de levar cidadania e um pouco de esperança às comunidades tradicionais do nosso estado. É muito difícil realizar as funções constitucionais do Ministério Público nas localidades mais distantes do Acre. São muitos os desafios e para superá-los é necessário o comprometimento de todos. Eu diria que não há possibilidade de promover uma ação como essa que não seja com parcerias, esforço e compromisso”, disse.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais, promotores de Justiça que atuam no Juruá, contando ainda com a participação do coral do Conservatório Musical do Juruá, um projeto do MPAC em Cruzeiro do Sul conduzido pelo promotor Iverson Bueno, que acompanhou os atendimentos. “Nós atuamos em várias situações, o que demanda muito mais do que seria atribuição do promotor de Justiça”, ressaltou.

Para o comandante do Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, os resultados alcançados demostram que o MP na Comunidade é uma iniciativa necessária. “Nessa missão pudemos conhecer melhor o trabalho do Ministério Público, que muitas vezes nós não entendemos, e vimos que é uma atuação complexa e abrangente, assim como é o nosso trabalho também. Foi muito gratificante para a Marinha estar presente nessa ação”, acrescentou.

O Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro foi construído em 1997, sob encomenda pelo Governo do Estado do Acre, e cedido à Marinha do Brasil um ano depois para atender comunidades ribeirinhas isoladas da Amazônia.