Acre sanciona Lei que permite pagamento de débitos e multas de veículos em abordagem

O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu inscrição nesta quarta-feira, 13, para o curso preparatório de inglês voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem.

Será disponibilizado 90 vagas para estudantes do Ensino Médio de escolas da rede pública do Estado com idade a partir dos 15 anos. As aulas são presenciais e acontecem até julho, com a certificação de extensão universitária com carga horária de 30 horas.

Para participar, é preciso antes realizar um exame na página do programa que indicará o grau de conhecimento do aluno para as turmas disponíveis e enviar o comprovante de vacina contra a Covid-19 de pelo menos duas doses.

As matrículas estão abertas até o dia 22 deste mês, por meio do formulário disponível no Link:

https://forms.gle/nkXw7XQ8ucqiLzbN6

TURMAS

Stay Up! 1 (Inglês para iniciantes. Indicado para estudantes do 1º ano do Ensino Médio), com a professora Rebeca Andrade. Início dia 26 de abril e término dia 28 de junho. Aulas nas terças-feiras, das 14h às 17h.

Stay Up! 2 (Inglês básico. Indicado para estudantes do 2º ano do Ensino Médio), com a professora Gabriela Miki. Início dia 30 de abril e término dia 02 de julho. Aulas aos Sábado, das 08h às 11h.

Stay Up! 3 (Inglês pré-intermediário. Indicado para estudantes do 3º ano do Ensino Médio), com o professor Paulo Souza. Início dia 26 de abril e término dia 28 de junho. Aulas nas terças-feiras, das 14h às 17h.