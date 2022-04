Vídeo mostra desespero de mulher após casal colidir de moto contra caminhão

O vídeo de um acidente ocorrido na tarde desta terça feira, 12, na rua Nova em Mâncio Lima, que circula nas redes sociais, mostra o desespero de Ana da Conceição, de 21 anos, ao ver o marido, José Muniz, 24 anos, caído no asfalto, logo depois de o casal de moto, ter batido na lateral de um caminhão.

O acidente aconteceu em um cruzamento onde não é possível ver sinalização quanto à preferencial das ruas. O casal foi levado pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital Geral Dr. Abel Pinheiro Marcil Filho, em Mâncio Lima.

Segundo informações da unidade hospitalar, ambos sofreram lesões e traumas em diferentes partes do corpo e foram encaminhados para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O motorista do caminhão, Gleidson da Silva, aguardou a chegada da Polícia Militar e apresentou Carteira Nacional de Habilitação – CNH. O documento da moto estava vencido, mas foi liberado por falta de meios para remover o veículo do local do acidente.

Veja o vídeo: