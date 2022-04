Um nome que vai se consolidando

COSTUMA se atribuir ao colégio eleitoral do Juruá uma importância política maior do que detém, numa eleição para governador. Vamos deixar Rio Branco de fora. Somados os votos de Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, tem mais votos do que os municípios do Juruá juntos.

Então, a tendência natural é a de que a mãe de todas as batalhas para chegar ao Palácio Rio Branco seja travada no Alto Acre, principalmente, na capital. Por isso, é lógico que as campanhas comecem por municípios de outras regiões, e terminem numa investida firme de reta de chegada, em Rio Branco. Quem melhor trabalhar este contexto, leva certa vantagem na disputa para governar o Acre, por quatro anos. Afinal, a capital é o município com o maior colégio de votos do estado.

É, como tal, também, chamada de “terra de ninguém”, sem donos dos seus votos, e que leva quem tiver mais empatia com a população. O jogo a ser jogado é este.

FALTA UNIDADE

NO CENSO, o Acre aparece com 52% de evangélicos. Mas, isso não quer dizer que são decisivos numa eleição majoritária, porque não há um comando unitário. Nas campanhas, há pastores que vão com a oposição, outros com o poder, o que impede uma centralização em um nome.

ENGANARAM O CAMELI

O governador Gladson, na sua boa-fé, foi induzido ao erro pelos seus assessores, ao pugnar que vai reduzir o ICMS para a venda de bezerros, para colocar filé no cardápio dos acreanos. Caso adote a medida, pelo contrário, num futuro próximo, o preço da carne subirá, e não terá nem osso nos pratos dos acreanos. Foi esse o protesto que ouvi ontem de quem conhece assuntos da área pecuária.

SE INFORMAR ANTES

O Gladson tem que se informar antes de fazer uma declaração da pauta econômica, para não ter que voltar atrás no que disse. Neste aspecto, foi mal assessorado.

ERROU NA PRIMEIRA

NÃO foi boa a estreia do chefe do gabinete civil, Jonathan Donadoni, na articulação política, ao querer impor nome na chapa do PSDB, para a ALEAC. Ouviu que o PSDB é da base do governo, mas não aceita a ingerência interna.

POSTOS MAIS IMPORTANTES

DIZ A MÁXIMA da política mineira que, um governante não pode abrir mão de escolher dois postos, na sua gestão: motorista oficial e vice-governador. O primeiro, tudo escuta, e pode ser uma bomba ambulante se for boquirroto; e o segundo, pode tramar e derrubar o governo. Nos dois casos, faz muito sentido a observação.

ESPAÇO PARA SENADOR

A DEPUTADA federal Vanda Milani (PROS) procurou o senador Petecão (PSD), para abrir conversa sobre ser candidata a senadora na sua chapa de governo. Obteve como resposta que, ele vai abrir conversa com o partido.

MUITO CAUTELOSO

PETECÃO tem sido muito cauteloso na discussão do candidato a vice e a senador da sua chapa. Não cria expectativa, e só vai anunciar quando estiver fechado.

QUANDO MAIO CHEGAR

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) só deverá anunciar a sua candidatura (o mais provável é a senador) no começo de maio, após percorrer municípios e ter as chapas fechadas.

O GUERREIRO VOLTOU

QUEM retornou ao PT, foi o ex-prefeito de Feijó, Francimar Fernandes, que deverá disputar um mandato de deputado federal. Francimar estava filiado ao MDB.

EXPERIÊNCIA

A CANDIDATURA do professor Cláudio Ezequiel a deputado federal pelo PT, será coordenada pelo experiente Tião Bruzugu. Crê numa boa votação do Ezequiel, por sua postura a favor das pautas dos professores, no último enfrentamento com o governo.

PESA CONTRA O SIM

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) continua querendo ser candidata ao governo. Mas esbarra num problema: o deputado Luiz Tchê (PDT) acha que, com ela fora da chapa de deputado federal, o PDT não elegerá ninguém.

O QUE MAIS IMPORTA

O QUE mais importa aos partidos é ter um maior número de deputados federais; ter governador é irrelevante, principalmente, num estado de poucos votos, como o Acre.

MAIS PROVÁVEL

DENTRO DO MDB é dada como certa a candidatura da deputada federal Mara Rocha (MDB) ao governo; seus dirigentes acreditam que na pesquisa em campo, ela aparecerá melhor que o vereador Emerson Jarude (MDB) – outro pretendente – por ter mais capilaridade no estado.

NÃO TEVE O MESMO SUCESSO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) conseguiu montar as duas chapas mais fortes do estado, para a Câmara Federal: a do REPUBLICANOS e a do União Brasil. Não teve o mesmo sucesso com o PL; cuja chapa não tem puxadores de votos.

PESA MUITO

AINDA pesa muito negativamente na cúpula do PT, a aliança entre o PSB e o governador Gladson Cameli, na última eleição para a PMRB. E, isso reflete na rejeição interna à candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB).

PORTA SEM CHAVE

O deputado Jenilson Leite (PSB) tem de ir tocando a sua candidatura ao governo, com a certeza ser essa uma situação mal resolvida, e ainda sem uma chave para abrir a porta.

DEPOIS DE REGISTRADAS

PELO QUE TENHO ESCUTADO, as candidaturas dos empresários do agronegócio, Fernando Zamora e Jorge Moura, são vistas com ceticismo. Como São Tomé, está todo mundo querendo ver os registros das candidaturas.

CANDIDATA DAS MULHERES DO PT

HÁ um movimento no PT, para que a ex-vice-governadora Nazareth Araújo (PT), seja a candidata a deputada federal de todos os movimentos femininos do partido.

NÃO PODE TER ZÉ MANÉ

O sério problema enfrentado pelos partidos, na montagem das chapas para deputado federal, é que; como só são nove nomes, todos terão de ter média alta de votos, para chegar ao coeficiente, não pode ter Zé Mané e nem Maria Mané.

COM LULA

O MDB não é um partido, é uma federação com capitanias hereditárias. Enquanto a direção nacional quer a senadora Simone Tebet (MDB) de candidata a presidente; seus principais caciques; Renan Calheiros, José Sarney, Eunício Oliveira e Jucá Romero, querem apoiar o Lula, já no primeiro turno. Esse é o velho MDB.

QUADRO REINANTE

O CERTO É QUE, a chamada terceira via não conseguiu decolar. E, se um fato novo não ocorrer, vamos ter na eleição a polarização de dois extremos: o da esquerda, com o Lula; e o da direita, com Jair Bolsonaro.

FRASE MARCANTE

“A inveja causa mal a alma de quem a pratica”. Máxima oriental.