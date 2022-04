Prefeitura realiza a 7ª Feira do Peixe de Porto Walter

Das 70 escolas das zonas urbana e rural da rede estadual localizadas em Cruzeiro do Sul, só 10 voltaram às aulas nesta segunda-feira, 11. A coordenadora da Regional de Educação, Ruth Bernardino, explica que há no município 24 escolas da zona urbana, mas 5 delas estão ocupadas por famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá. Outras ainda fazem planejamento e formação pedagógica e só terão aulas a partir do dia 18, depois dos feriados da Semana Santa.

“Nós respeitamos o período da greve do pessoal da Educação e agora as equipes fazem formação pedagógica para o retorno das aulas. E no início de maio será a vez das escolas da zona rural”, relata Bernardino. No dia 2 de maio, as aulas serão iniciadas nas 40 escolas da zona rural e nas 6 das Terras Indígenas. O calendário nessas áreas é diferenciado porque muitas unidades de ensino estão em localidades de difícil acesso, por causa da lama.

Novidades do ano letivo 2022

O governo do Estado vai distribuir para os cerca de 145 mil estudantes da rede pública kits com material escolar incluindo, pela primeira vez, os alunos do ensino médio. Outra novidade deste ano é a distribuição de garrafinhas (squeeze) e mochilas.

O Estado também vai distribuir gratuitamente o fardamento escolar, sendo que cada aluno terá direito a duas camisetas, uma calça ou uma bermuda ou mesmo um short saia, de acordo com cada etapa de ensino. Os estudantes dos colégios militares também serão contemplados.