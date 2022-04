Paróquia de Xapuri retoma programação da Semana Santa com missas presenciais

A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) publicou nessa terça-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital nº 002/2022 para o segundo leilão online de 2022 de veículos e bens móveis inservíveis da administração pública do Estado. O período para os lances já se encontra aberto e o leilão será realizado no dia 26 de abril, das 9h às 11h.

Estão disponíveis oito lotes de bens móveis e inservíveis remanescentes do primeiro leilão online deste ano. Os lances variam de R$362 a R$10 mil, entre motocicletas, caminhões, trator de esteira e carros de passeio, e serão realizados somente em formato online, por meio do endereço https://saleiloes.com.br/site/, no campo leilão aberto. Os interessados devem concordar com os termos de adesão e enviar cópia do RG e CPF, conforme o edital.

As visitações aos bens leiloados podem ser feitas presencialmente por meio de agendamento prévio com a Comissão de Alienação de Bens Inservíveis, no período de 18 a 22 de abril de 2022, de 8h às 14h e serão realizadas no local abaixo indicado: Pátio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, na BR-364, km 25 – Bujari, lado esquerdo sentido Rio Branco. E a visita online, com agendamento prévio pela Comissão de Alienação de Bens Inservíveis, por meio de fotos dos lotes no site https://saleiloes.com.br/site/.